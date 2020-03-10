Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет необходимости в досрочных выборах в Госдуму. Ранее с такой инициативой выступил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, его поддержал депутат от «Единой России» Александр Карелин.





﻿«Если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму», — заявил глава государства.





После слов российского лидера, как пишет РИА Новости, Карелин снял с рассмотрения свою поправку к Конституции о досрочных выборах.