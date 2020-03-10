Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет необходимости в досрочных выборах в Госдуму. Ранее с такой инициативой выступил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, его поддержал депутат от «Единой России» Александр Карелин.
«Если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму», — заявил глава государства.
После слов российского лидера, как пишет РИА Новости, Карелин снял с рассмотрения свою поправку к Конституции о досрочных выборах.
10 марта лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что перед принятием поправок к Конституции необходимо 20 сентября провести досрочные выборы в парламенте. По его словам, нужно с 2024 года избирать главу государства решением Госсовета.
«Я это с трибуны [Госдумы] скажу. Мы [ЛДПР] поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы в Госдуме», — заявил Жириновский.
Эту инициативу поддержал единоросс и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. «Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честно провести новые выборы с учетом новых наших возможностей», — сказал Карелин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Карелин может оформить свое предложение в виде документа, который будет рассмотрен 10 марта. Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что уже нет времени для обсуждения поправок к Конституции ко второму чтению. Володин также напомнил, что изменения в Основной закон вступят в силу лишь в том случае, если они будут одобрены жителями страны в ходе общероссийского голосования.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сказал журналистам, что поддерживает проведение досрочных выборов в Госдуму.
Однако против этой идеи выступил глава КПРФ Геннадий Зюганов: он заявил, что необходимо тщательно подумать перед принятием этого решения. По мнению коммуниста, нужно сначала разобраться с экономической ситуацией в стране, а также с распространением коронавируса нового типа.
20 января глава государства внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Депутаты на пленарном заседании 23 января одобрили проект в первом чтении.
26 февраля рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложила президенту России провести голосование 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы, отметив, что поправки к Основному закону страны должны вступить в силу сразу после подведения итогов голосования. Член рабочей группы депутат Госдумы Павел Крашенинников уточнил, что 22 апреля в России будет оплачиваемым выходным.