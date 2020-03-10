Еще и коронавирус к нам прилетел: Путин отметил влияние внешних факторов на курс рубля

Экономика России будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентноспособными, но для этого нужно работать «вместе, консолидированно», продолжил президент. «Все это, безусловно, создает для нас дополнительные риски и вызовы. При этом в мире, конечно же, есть и те, кто хотел бы сдержать Россию и для этого готов использовать любую возможность», — добавил он.





«Все прекрасно понимают, что внутри страны у нас, к сожалению, много еще пока сделано «на живую нитку» и пока еще очень много уязвимого у нас», — отметил Путин. По его словам, уязвимыми можно считать внутриполитическую стабильность в стране, межнациональное и межрелигиозное согласие, а также экономическое и социальное развитие. «Поэтому понятно, почему в ходе работы над поправками возник и обсуждается все активнее вопрос о том, как будет формироваться высший институт государственной власти в России, а именно — институт президентской власти», — пояснил президент.





Московская биржа на открытии 10 марта рухнула вниз, рубль значительно ослабел к доллару — 71,86 рубля (+4,8%) и к евро — 81,58 рубля (+5,25%). Акции Сбербанка начали торги падением на 13,1%, ВТБ — на 11,7%. Бумаги «Роснефти» в начале дня упали на 12,2%, Газпрома — на 12,8%, ЛУКОЙЛа — на 14% после обвала нефтяных котировок на мировых рынках 9 марта.





Утром 9 марта цены на нефть на открытии торгов на международных биржах показали рекордное за 30 лет падение — по данным Investing.com, нефть Brent потеряла 27,3% стоимости (минус 12,53 доллара за баррель). Также вместе со стоимостью нефти резко упал курс рубля — на бирже Forex доллар 9 марта достиг отметки в 73,47 рубля (вечером 6 марта — 68,5 рубля), евро — в 83,77 рубля (в конце предыдущих торгов 77,5 рубля). Последний раз доллар и евро превышали отметки в 73 и 83 рубля соответственно в начале весны 2016 года.