Путин призвал Конституционный суд оценить законность обнуления президентских сроков

«Второе предложение [депутата Терешковой об «обнулении» президентских сроков], по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов», — заявил Путин.





«Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение, такую поправку. Скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года, — продолжил президент. — В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона — Конституции».





Российский лидер подчеркнул, что нецелесообразно отменять лимит на число президентских сроков, поскольку в РФ необходима сменяемость власти, которая «нужна для динамики развития страны». По словам Путина, он руководствуется волей народа и интересами России. «Потому считаю все-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков».





При этом глава государства добавил, что формально можно было бы отменить ограничения по срокам, тем более что во многих странах подобная практика существует.





Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова ранее предложила убрать ограничение по количеству президентских сроков из Основного закона : «Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства».





Терешкову поддержал глава фракции ЕР Сергей Неверов и депутат от партии власти Ирина Яровая, считающая, что обнуление президентских сроков — гарантия безопасности для россиян. При этом спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что такое предложение подлежит обсуждению с Владимиром Путиным. Однако российский лидер 6 марта 2020 года на встрече с общественностью в Иваново признался, что не намерен для продления полномочий создавать в РФ двоевластие или другую пагубную систему управления.





В феврале 2020 года глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправки к Конституции, которые касаются президентских сроков, не означают их обнуления. По его словам, если лицо занимало пост главы государства два срока, то не сможет стать президентом в третий раз.