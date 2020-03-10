Новости
Новости
St
Турция предлагала России вместе добывать сирийскую нефть
Новости

Турция предлагала России вместе добывать сирийскую нефть

Эрдоган может сделать аналогичное предложение президенту США

Эрдоган может сделать аналогичное предложение президенту США Фото: © GLOBAL LOOK press / Kremlin Pool
Фото: © GLOBAL LOOK press / Kremlin Pool

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам о своем предложении лидеру России Владимиру Путину совместно добывать нефть в Сирии. Эрдоган также заявил, что Анкара может сделать аналогичное предложение Вашингтону.


«Я предложил Путину следующее: давайте с помощью нефти, полученной отсюда, поднимем на ноги разрушенную Сирию: Турция будет вести подрядные работы, а Россия поддержит финансовую сторону вопроса», — заявил Эрдоган. По словам президента Турции, Путин ответил расплывчато: «Возможно».


Эрдоган отметил, что сейчас сирийскую нефть добывают террористы, но если удастся организовать добычу и переработку сырья, то эти деньги могут пойти на восстановление Сирии.


6 марта Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Сирии Башаром Асадом рассказал, о достигнутых договоренностях с Эрдоганом по нормализации ситуации в САР. По словам президента России, реализация соглашений с Анкарой позволит стабилизировать ситуацию в Идлибе. Асад в свою очередь заявил, что высоко оценивает итоги переговоров, и поблагодарил президента России за помощь в борьбе с террористами и усилия по сохранению суверенитета Сирии.


Переговоры между Путиным и Эрдоганом прошли 5 марта в Москве. Встреча состоялась на фоне обострения ситуации в Идлибе, где ранее после авиаудара правительственных войск Сирии погибли более 30 турецких военных. В ответ Анкара начала операцию «Весенний щит».


Новое соглашение между Россией и Турцией включает в себя три пункта: режим прекращения огня в Идлибе с 6 марта; создание в этом регионе «коридора безопасности» в шести километрах к северу и югу от трассы M4 в Сирии; начало совместного патрулирования сирийских территорий с 15 марта.


4 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не выполняет два ключевых обязательства по Сирии. Он указал, что Анкара не соблюдала «режим тишины» в Идлибе, а также должна была отделить вооруженную часть оппозиции, которая готова к диалогу с сирийским правительством и сотрудничает с турецкими военными, от террористов.


#трамп #путин #турция #сирия #эрдоган
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии