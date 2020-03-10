Турция предлагала России вместе добывать сирийскую нефть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам о своем предложении лидеру России Владимиру Путину совместно добывать нефть в Сирии. Эрдоган также заявил, что Анкара может сделать аналогичное предложение Вашингтону.





«Я предложил Путину следующее: давайте с помощью нефти, полученной отсюда, поднимем на ноги разрушенную Сирию: Турция будет вести подрядные работы, а Россия поддержит финансовую сторону вопроса», — заявил Эрдоган. По словам президента Турции, Путин ответил расплывчато: «Возможно».





Эрдоган отметил, что сейчас сирийскую нефть добывают террористы, но если удастся организовать добычу и переработку сырья, то эти деньги могут пойти на восстановление Сирии.





6 марта Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Сирии Башаром Асадом рассказал, о достигнутых договоренностях с Эрдоганом по нормализации ситуации в САР. По словам президента России, реализация соглашений с Анкарой позволит стабилизировать ситуацию в Идлибе. Асад в свою очередь заявил, что высоко оценивает итоги переговоров, и поблагодарил президента России за помощь в борьбе с террористами и усилия по сохранению суверенитета Сирии.





Переговоры между Путиным и Эрдоганом прошли 5 марта в Москве. Встреча состоялась на фоне обострения ситуации в Идлибе, где ранее после авиаудара правительственных войск Сирии погибли более 30 турецких военных. В ответ Анкара начала операцию «Весенний щит».





Новое соглашение между Россией и Турцией включает в себя три пункта: режим прекращения огня в Идлибе с 6 марта; создание в этом регионе «коридора безопасности» в шести километрах к северу и югу от трассы M4 в Сирии; начало совместного патрулирования сирийских территорий с 15 марта.





4 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не выполняет два ключевых обязательства по Сирии. Он указал, что Анкара не соблюдала «режим тишины» в Идлибе, а также должна была отделить вооруженную часть оппозиции, которая готова к диалогу с сирийским правительством и сотрудничает с турецкими военными, от террористов.