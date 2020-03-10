Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках к Конституции

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект о поправках к Конституции. Свои голоса за инициативу, которую внес президент России Владимир Путин, отдали 382 депутата, 44 воздержались. Против не проголосовал никто. Среди одобренных поправок — инициатива депутата Валентины Терешковой, которая предложила аннулировать президентские сроки.





Идею Терешковой обнулить президентские сроки, чтобы действующий глава государства мог баллотироваться после 2024 года, поддержала Госдума. Путин отметил, что также одобрит эту инициативу, если ее законность подтвердит Конституционный суд.





Кроме того, ранее депутат Александр Карелин предложил поправку о досрочных выборах в Госдуму, однако Путин ее не поддержал: по словам президента, по этому вопросу нет консенсуса. После этого Карелин снял поправку с рассмотрения.





Текст документа, как пишут РИА Новости, утвержден окончательно, добавлять или убирать какие-либо поправки больше не будут. Законопроект был внесен 20 января. Во время второго чтения парламентариями были учтены почти 200 поправок, еще 175 были отклонены.





Кроме того, на пленарном заседании 10 марта был утвержден порядок проведения общероссийского голосования. В частности, изменения в Основной закон будут считаться принятыми, если их поддержали более половины граждан, принявших участие в голосовании. В то же время минимальный порог явки не установлен. В голосовании могут принимать участие лишь совершеннолетние, за исключением недееспособных граждан или находящихся в тюрьме.





Подготовка к голосованию возложена на избиркомы во главе с ЦИК. Наблюдатели будут утверждаться Общественной палатой России и ее региональными отделениями. Электронное голосование будет возможно лишь в Москве. Со дня официального опубликования указа о назначении голосования государственные СМИ должны на безвозмездной основе предоставить ЦИК и региональным избиркомам время в эфире и печатную площадь.





Результаты голосования ЦИК определит в течение пяти дней после его проведения, после чего в течение трех дней официально их опубликует. Глава государства должен будет издать указ об официальном опубликовании Конституции, где будет отмечено, когда поправки официально вступят в силу.





Ранее в Центризбиркоме сообщили, что на подготовку общероссийского голосования выделено 14,8 миллиарда рублей. Третье чтение может состояться 11 марта, документ сразу же отправят в Совфед РФ.





Ранее Путин выступил в Госдуме и выразил уверенность, что в будущем в России президентская власть не будет сосредоточена в руках одного человека. Он также отметил, что не нужно давать широкие полномочия президентского характера Госсовету или Совбезу, потому что это «опасно».





В конце своей речи глава государства заявил, что до 2024 года еще многое предстоит сделать, а там «видно будет».





20 января Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Депутаты на пленарном заседании 23 января одобрили проект в первом чтении. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложила президенту России провести голосование 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы, отметив, что поправки к Основному закону страны должны вступить в силу сразу после подведения итогов голосования. Член рабочей группы депутат Госдумы Павел Крашенинников уточнил, что 22 апреля в России будет оплачиваемым выходным.