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Эксперты подтвердили, что найденные под Рязанью останки принадлежат подруге фигурантов «Сети»
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Эксперты подтвердили, что найденные под Рязанью останки принадлежат подруге фигурантов «Сети»

На место, где находилось тело девушки, указал знакомый членов террористической организации Алексей Полтавец

На место, где находилось тело девушки, указал знакомый членов террористической организации Алексей Полтавец Екатерина Левченко
Екатерина Левченко Фото: © личный архив

Эксперты-криминалисты подтвердили, что останки, найденные в лесу около деревни Лопухи (Рязанская область), действительно принадлежат пропавшей в 2017 году подруге фигурантов дела «Сети»* Екатерине Левченко. Об этом журналистам сообщила мать девушки Татьяна Левченко. О том, где находятся останки Екатерины Левченко, ранее журналистам «Медузы» рассказал знакомый членов «Сети» Алексей Полтавец.


Слова Татьяны Левченко, как пишет «Медуза», подтвердил источник в правоохранительных органах. Останки ее дочери были обнаружены неподалеку от того места, где нашли труп молодого человека Екатерины Левченко Артема Дорофеева (был также знаком с членами «Сети»). Татьяна Левченко сообщила журналистам, что дело об убийстве ее дочери отдадут в следственные органы по Рязанской области или в Москву.


В конце февраля «Медуза» опубликовала расследование, где указывалось, что фигуранты дела организации «Сеть» Максим Иванкин, Михаил Кульков и Дмитрий Пчелинцев могут быть причастны к убийству Дорофеева и Левченко. Об этом интернет-изданию сообщил их знакомый Алексей Полтавец. По его словам, по указанию Пчелинцева он убил Дорофеева, а Иванкин — Екатерину Левченко.


4 марта следователи допросили в качестве свидетелей по делу об убийстве Левченко авторов расследования «Медузы» — журналистов Максима Солопова и Кристину Сафонову.


Иванкин в феврале 2020 года был приговорен к 13 годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Пчелинцев заявил, что непричастен к убийству Дорофеева и Левченко.


26 февраля родители Екатерины Левченко подали заявление в областную прокуратуру, попросив проверить причастность фигурантов дела «Сети» к возможному убийству. 27 февраля Следственный комитет России (СКР) по Пензенской области возбудил уголовное дело об убийстве девушки.


Дело «Сети» возбудили осенью 2017 года. Следствие полагает, что 11 жителей Пензы и Санкт-Петербурга основали террористическое сообщество «Сеть» и готовились осуществить несколько терактов, а также поднять вооруженный мятеж и попытаться свергнуть власть. 10 февраля 2020 года Приволжский окружной суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к тюремным срокам от 6 до 18 лет. Суд признал их виновными в создании террористического сообщества и участии в нем.


*«Сеть» — организация признана террористической в России.


#скр #расследование #дело «сети» #убийство
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