Эксперты подтвердили, что найденные под Рязанью останки принадлежат подруге фигурантов «Сети»

Эксперты-криминалисты подтвердили, что останки, найденные в лесу около деревни Лопухи (Рязанская область), действительно принадлежат пропавшей в 2017 году подруге фигурантов дела «Сети»* Екатерине Левченко. Об этом журналистам сообщила мать девушки Татьяна Левченко. О том, где находятся останки Екатерины Левченко, ранее журналистам «Медузы» рассказал знакомый членов «Сети» Алексей Полтавец.





Слова Татьяны Левченко, как пишет «Медуза», подтвердил источник в правоохранительных органах. Останки ее дочери были обнаружены неподалеку от того места, где нашли труп молодого человека Екатерины Левченко Артема Дорофеева (был также знаком с членами «Сети»). Татьяна Левченко сообщила журналистам, что дело об убийстве ее дочери отдадут в следственные органы по Рязанской области или в Москву.





В конце февраля «Медуза» опубликовала расследование, где указывалось, что фигуранты дела организации «Сеть» Максим Иванкин, Михаил Кульков и Дмитрий Пчелинцев могут быть причастны к убийству Дорофеева и Левченко. Об этом интернет-изданию сообщил их знакомый Алексей Полтавец. По его словам, по указанию Пчелинцева он убил Дорофеева, а Иванкин — Екатерину Левченко.





4 марта следователи допросили в качестве свидетелей по делу об убийстве Левченко авторов расследования «Медузы» — журналистов Максима Солопова и Кристину Сафонову.





Иванкин в феврале 2020 года был приговорен к 13 годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Пчелинцев заявил, что непричастен к убийству Дорофеева и Левченко.





26 февраля родители Екатерины Левченко подали заявление в областную прокуратуру, попросив проверить причастность фигурантов дела «Сети» к возможному убийству. 27 февраля Следственный комитет России (СКР) по Пензенской области возбудил уголовное дело об убийстве девушки.





Дело «Сети» возбудили осенью 2017 года. Следствие полагает, что 11 жителей Пензы и Санкт-Петербурга основали террористическое сообщество «Сеть» и готовились осуществить несколько терактов, а также поднять вооруженный мятеж и попытаться свергнуть власть. 10 февраля 2020 года Приволжский окружной суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к тюремным срокам от 6 до 18 лет. Суд признал их виновными в создании террористического сообщества и участии в нем.





*«Сеть» — организация признана террористической в России.