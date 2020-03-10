Жириновский пообещал стать самым престарелым президентом России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что планирует принять участие в президентской гонке в 2036 году, занять пост главы государства и стать «самым престарелым президентом России». Кроме того, политик отметил, что российский лидер Владимир Путин «подарил стране» свободные выборы.





«[Президент России Владимир] Путин подарил нам свободные выборы, на которых его изберут еще дважды [в 2024 и 2030 годах], а потом он пойдет и изберется [в 2036 году]», — заявил Жириновский.

«В 2036 году пойду на выборы и буду самым престарелым президентом [России]», — добавил он.





По словам лидера ЛДПР, политики рассматривали вопрос о том, чтобы Путин мог находиться у власти еще 12 лет. Однако тот, по словам Жириновского, не согласился с этой идеей и заявил, что если он все же будет баллотироваться на следующих президентских выборах, то у него должны быть конкуренты, а граждане должны принимать активное участие в избирательном процессе.





10 марта депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Валентина Терешкова предложила убрать ограничение по количеству президентских сроков из Основного закона: «Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства».





Путин в ответ заявил, что законность обнуления президентских сроков должен оценить Конституционный суд. Российский лидер также выступил против продления полномочий президента по итогам всенародного голосования по утверждению изменений в Основном законе РФ.





10 марта Госдума одобрила предложенную Терешковой инициативу об аннулировании президентских сроков и приняла во втором чтении законопроект о поправках к Конституции. Свои голоса за предложенную президентом России инициативу отдали 382 депутата, 44 воздержались. Против не проголосовал никто.





Ранее Путин выступил в Госдуме и выразил уверенность, что в будущем в России президентская власть не будет сосредоточена в руках одного человека. Он также отметил, что не нужно давать широкие полномочия президентского характера Госсовету или Совбезу, потому что это «опасно». В конце своей речи глава государства заявил, что до 2024 года еще многое предстоит сделать, а там «видно будет».





20 января Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Депутаты на пленарном заседании 23 января одобрили проект в первом чтении. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложила президенту России провести голосование 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы, отметив, что поправки к Основному закону страны должны вступить в силу сразу после подведения итогов голосования. Член рабочей группы депутат Госдумы Павел Крашенинников уточнил, что 22 апреля в России будет оплачиваемым выходным.