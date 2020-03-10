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Жириновский пообещал стать самым престарелым президентом России
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Жириновский пообещал стать самым престарелым президентом России

Лидер фракции ЛДПР отметил, что российский лидер Владимир Путин «подарил стране» свободные выборы

Лидер фракции ЛДПР отметил, что российский лидер Владимир Путин «подарил стране» свободные выборы Фото: © Global Look Press / State Duma Press Service
Фото: © Global Look Press / State Duma Press Service

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что планирует принять участие в президентской гонке в 2036 году, занять пост главы государства и стать «самым престарелым президентом России». Кроме того, политик отметил, что российский лидер Владимир Путин «подарил стране» свободные выборы.


«[Президент России Владимир] Путин подарил нам свободные выборы, на которых его изберут еще дважды [в 2024 и 2030 годах], а потом он пойдет и изберется [в 2036 году]», заявил Жириновский.

 

«В 2036 году пойду на выборы и буду самым престарелым президентом [России]», добавил он.


По словам лидера ЛДПР, политики рассматривали вопрос о том, чтобы Путин мог находиться у власти еще 12 лет. Однако тот, по словам Жириновского, не согласился с этой идеей и заявил, что если он все же будет баллотироваться на следующих президентских выборах, то у него должны быть конкуренты, а граждане должны принимать активное участие в избирательном процессе.


10 марта депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Валентина Терешкова предложила убрать ограничение по количеству президентских сроков из Основного закона: «Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства».


Путин в ответ заявил, что законность обнуления президентских сроков должен оценить Конституционный суд. Российский лидер также выступил против продления полномочий президента по итогам всенародного голосования по утверждению изменений в Основном законе РФ.


10 марта Госдума одобрила предложенную Терешковой инициативу об аннулировании президентских сроков и приняла во втором чтении законопроект о поправках к Конституции. Свои голоса за предложенную президентом России инициативу отдали 382 депутата, 44 воздержались. Против не проголосовал никто. 


Ранее Путин выступил в Госдуме и выразил уверенность, что в будущем в России президентская власть не будет сосредоточена в руках одного человека. Он также отметил, что не нужно давать широкие полномочия президентского характера Госсовету или Совбезу, потому что это «опасно». В конце своей речи глава государства заявил, что до 2024 года еще многое предстоит сделать, а там «видно будет».


20 января Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Депутаты на пленарном заседании 23 января одобрили проект в первом чтении. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложила президенту России провести голосование 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы, отметив, что поправки к Основному закону страны должны вступить в силу сразу после подведения итогов голосования. Член рабочей группы депутат Госдумы Павел Крашенинников уточнил, что 22 апреля в России будет оплачиваемым выходным.


#путин #лдпр #выборы #жириновский
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