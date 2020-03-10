В России свиной грипп признали самым распространенным среди простудных заболеваний

В период со 2 по 8 марта в России свиной грипп А (H1N1) 09, а также вирусы гриппа типа B стали самыми распространенными среди респираторных заболеваний. Об этом сообщил Роспотребнадзор. По данным ведомства, недельные эпидемические пороги были превышены в 19 регионах, а также в пяти центральных городах (без превышения эпидпорога по субъекту России). Если число заболевших превышает эпидемический порог — это означает начало эпидемии какого-либо заболевания.





«В эпидемический процесс, как и на прошлой неделе, преимущественно вовлечены дети возрастной группы 7–14 лет и взрослое население», — сообщает ведомство. Также в Роспотребнадзоре рассказали, что среди респираторных вирусов негриппозной этиологии самые распространенные — респираторно-синцитиальный (вызывающие инфекции дыхательных путей), парагрипп и аденовирусы.





В целом в России более половины населения (50,5% или 73,95 миллиона граждан) сделали прививки от гриппа и ОРВИ. В странах Европы больше всего распространены вирусы гриппа типа А. Активность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ в Европе — на высоком уровне, пишет Роспотребнадзор, ссылаясь на данные Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.





Ранее 10 марта Роспотребнадзор из-за опасности распространения нового коронавируса COVID-19 рекомендовал отказаться от общественного транспорта в часы пик. В ведомстве также посоветовали россиянам не посещать торговые центры и стараться избегать людей с признаками ОРВИ.





9 марта стало известно, что в Москве были выявлены три новых случая заражения коронавирусом. Больных госпитализировали и изолировали. Все инфицированные посещали в последнее время Италию. Уже определен круг лиц, с которыми заболевшие контактировали в России. Таким образом, число заразившихся, обнаруженных в стране, достигло 20 человек — среди них 17 россиян, два гражданина Китая и один итальянец.