Прокурор по делу MH17: Свидетель видел «русских солдат» возле ЗРК «Бук»

Голландский прокурор Деди Вои-А-Цой, занимающаяся делом о крушении малайзийского лайнера Boeing 777 на территории Донбасса, рассказала, что некий анонимный «свидетель М58» якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день трагедии. По словам представителя голландской прокуратуры, этот свидетель не появится в суде из соображений безопасности. Другой прокурор Тейс Бергер заявил, что якобы «российские спецслужбы активно пытаются помешать усилиям по установлению правды» в деле MH17.





«В деле есть показания свидетеля М58. <...> Он указывает, что 17 июля 2014 года во время крушения рейса MH17 он находился на перекрестке к югу от Снежного [город на территории ДНР], около ЗРК «Бук» во время его запуска, — цитирует РИА Новости Вои-А-Цой. — Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом «Буке».





Прокурор сообщила, что свидетель M58, который на заседании уже не появится, был заслушан следственным судьей в октябре 2019 года. При этом Вои-А-Цой не пояснила, на основании какой информации, кроме разговора на русском языке, сделан вывод, что возле «Бука» находились «русские» или «российские» военные.





Прокуратура Нидерландов также утверждает, что Россия пытается помешать расследованию крушения рейса MH17 на востоке Украины, в частности, якобы занимаясь запугиванием свидетелей, сообщает ТАСС. По словам прокурора Тейса Бергера, «использование [Россией] спецслужб для попытки раскрыть личность свидетелей — реальный сценарий»: «Их агенты имеют возможность перехватывать сообщения и отслеживать перемещения людей. Опрос свидетелей в рамках расследования представляет реальный риск их безопасности, поэтому судебный следователь принял решение засекретить данные десятков человек».





Бергер в качестве примера рассказал про свидетеля, пожаловавшегося в письме, что к нему домой несколько раз приходили вооруженные люди и он был вынужден скрываться. Еще один свидетель, как указал прокурор, «расследовал обстоятельства трагедии, находясь в России», и его компьютер изъяли: «Он [свидетель] также заявил, что его разыскивает ФСБ».





«Существуют четкие указания на то, что российские спецслужбы активно пытаются помешать усилиям по установлению правды по поводу крушения рейса MH17. ФСБ и ГРУ также глубоко вовлечены в развитие конфликта на Украине», — добавил Бергер.





Он также указал на наличие в материалах дела перехваченных записей телефонных разговоров, которые датированы июлем 2014 года. В них, по словам прокурора, члены вооруженных групп в Донбассе обсуждали, что получили «зеленый свет от Москвы на уничтожение кого-то» и «приказ из Москвы расстрелять кого-то». Кроме того, Бергер признался, что сейчас следствию нужно отыскать для адвокатов обвиняемых «способ позволить использовать право на изучение свидетелей, не подвергая их опасности».





9 марта в Нидерландах в особо охраняемом комплексе Схипхол начался суд над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года. Как ранее заявлял председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, процесс по делу о катастрофе уже распланирован как минимум до конца 2021 года. Значительное время может потребоваться на заслушивание родственников жертв, отметил Стейнхейс. Всего по делу MH17 проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде защищает международная группа, которая состоит из двух голландских и одного российского адвоката.





Слушания по делу крушения MH17 отложили до 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс: «Суд должен обсудить ряд вопросов и принять соответствующее решение. Это означает, что мы вынуждены прервать слушания сейчас до понедельника 23 марта. В этот день мы продолжим и мы расскажем о наших решениях по поступившим в суд заявкам по делу».