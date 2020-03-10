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Собянин объяснил, почему нужно обнулить число президентских сроков
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Собянин объяснил, почему нужно обнулить число президентских сроков

Мэр Москвы заявил, что Россию много лет пытаются разрушить снаружи и изнутри

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поддерживает поправку об обнулении президентских сроков, что позволит главе государства Владимиру Путину участвовать в следующих выборах. По мнению градоначальника, России нужна сильная президентская власть, а лидер, которому нельзя переизбраться, становится слабой политической фигурой.


«Президент, которому запрещено избираться на очередной срок, сильной фигурой по определению быть не может. Запрет на выборы действующему президенту является дестабилизирующим фактором и для внутренней, и для внешней политики страны», сообщил Собянин на своем сайте.


Мэр Москвы заметил, что спокойные и благополучные времена расслабляют людей, но они не могут длиться вечно. Собянин добавил, что современный мир «очень нестабильный и шаткий», а «реальность постоянно испытывает нас на прочность».


«На протяжении многих лет и изнутри, и снаружи пытаются расшатать нашу независимость и экономику. Придумывают самые разные предлоги, начиная от «закона Магнитского» и заканчивая Крымом, для того чтобы придавить Россию всевозможными, доходящими до абсурда, санкциями», добавил он.


На то, что сейчас настали сложные для страны времена, отметил Собянин, указывают и причины вполне объективные: например, замедление роста экономики, падение цен на топливо и другие ресурсы, распространение коронавируса нового типа и так далее. Мэр Москвы признал, что в ближайшее время «будет непросто».


«При такой нестабильности и при таких рисках, очевидно, необходима сильная власть. И в первую очередь, сильная президентская. <...> Всегда был уверен: Россия может быть только сильной страной, слабая Россия перестанет существовать как государство», сказал Собянин.


10 марта депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Валентина Терешкова предложила убрать ограничение по количеству президентских сроков из Основного закона. Путин в ответ заявил, что законность обнуления президентских сроков должен оценить Конституционный суд. Российский лидер также выступил против продления полномочий президента по итогам всенародного голосования по утверждению изменений в Основном законе РФ.


10 марта Госдума одобрила предложенную Терешковой инициативу об аннулировании президентских сроков и приняла во втором чтении законопроект о поправках к Конституции. Свои голоса за предложенную президентом России инициативу отдали 382 депутата, 44 воздержались. Против не проголосовал никто. 


20 января Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Депутаты на пленарном заседании 23 января одобрили проект в первом чтении. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложила президенту России провести голосование 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы, отметив, что поправки к Основному закону страны должны вступить в силу сразу после подведения итогов голосования. Член рабочей группы депутат Госдумы Павел Крашенинников уточнил, что 22 апреля в России будет оплачиваемым выходным.


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