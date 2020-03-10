Собянин объяснил, почему нужно обнулить число президентских сроков

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поддерживает поправку об обнулении президентских сроков, что позволит главе государства Владимиру Путину участвовать в следующих выборах. По мнению градоначальника, России нужна сильная президентская власть, а лидер, которому нельзя переизбраться, становится слабой политической фигурой.





«Президент, которому запрещено избираться на очередной срок, сильной фигурой по определению быть не может. Запрет на выборы действующему президенту является дестабилизирующим фактором и для внутренней, и для внешней политики страны», — сообщил Собянин на своем сайте.





Мэр Москвы заметил, что спокойные и благополучные времена расслабляют людей, но они не могут длиться вечно. Собянин добавил, что современный мир «очень нестабильный и шаткий», а «реальность постоянно испытывает нас на прочность».





«На протяжении многих лет и изнутри, и снаружи пытаются расшатать нашу независимость и экономику. Придумывают самые разные предлоги, начиная от «закона Магнитского» и заканчивая Крымом, для того чтобы придавить Россию всевозможными, доходящими до абсурда, санкциями», — добавил он.





На то, что сейчас настали сложные для страны времена, отметил Собянин, указывают и причины вполне объективные: например, замедление роста экономики, падение цен на топливо и другие ресурсы, распространение коронавируса нового типа и так далее. Мэр Москвы признал, что в ближайшее время «будет непросто».





«При такой нестабильности и при таких рисках, очевидно, необходима сильная власть. И в первую очередь, сильная президентская. <...> Всегда был уверен: Россия может быть только сильной страной, слабая Россия перестанет существовать как государство», — сказал Собянин.





10 марта депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Валентина Терешкова предложила убрать ограничение по количеству президентских сроков из Основного закона. Путин в ответ заявил, что законность обнуления президентских сроков должен оценить Конституционный суд. Российский лидер также выступил против продления полномочий президента по итогам всенародного голосования по утверждению изменений в Основном законе РФ.





10 марта Госдума одобрила предложенную Терешковой инициативу об аннулировании президентских сроков и приняла во втором чтении законопроект о поправках к Конституции. Свои голоса за предложенную президентом России инициативу отдали 382 депутата, 44 воздержались. Против не проголосовал никто.





20 января Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Депутаты на пленарном заседании 23 января одобрили проект в первом чтении. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложила президенту России провести голосование 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы, отметив, что поправки к Основному закону страны должны вступить в силу сразу после подведения итогов голосования. Член рабочей группы депутат Госдумы Павел Крашенинников уточнил, что 22 апреля в России будет оплачиваемым выходным.