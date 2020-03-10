Коммуниста Савостьянова не пустили в Мосгордуму из-за высокой температуры

Депутата от КПРФ Сергея Савостьянова 10 марта не пустили в Мосгордуму, потому что у него обнаружили высокую температуру. Об этом заявил председатель законодательного органа Алексей Шапошников. Он добавил, что в Думе принимают серьезные меры против распространения коронавируса нового типа COVID-19.





«Утром 10 марта на посту измерения температуры в Мосгордуме у депутата Сергея Савостьянова была выявлена повышенная температура тела, в связи с чем ему было рекомендовано не проходить в здание, а обратиться в медицинское учреждение для диагностики и дальнейшего лечения», — приводятся в материале слова Шапошникова.





По словам председателя Мосгордумы, в городском парламенте установлены посты для измерения температуры как политиков, так и посетителей и участников мероприятий Московского парламентского центра.





«В залах после совещаний и заседаний проводится санитарная обработка специальными средствами защиты, обеззараживается воздух. Кроме этого, в Мосгордуме работает медицинский пункт, где есть необходимый запас масок, всегда доступны дезинфицирующие средства», — добавил Шапошников.





Он напомнил, что власти столицы делают все, чтобы предотвратить распространение коронавируса, а в городе зафиксированы «единичные случаи заражения» инфекцией.





«Несмотря на это, и сами граждане должны ответственно относиться к ситуации и к своему здоровью, соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора и руководствоваться только официальной информацией», — сказал Шапошников.





Ранее депутат Мосгордумы от КПРФ Дмитрий Локтев написал в соцсетях, что в Мосгордуме лишь единицы ходят в масках, а температуру никто не измеряет. «Не готовы и органы исполнительной власти СЗАО [Северо-Западный административный округ Москвы]», — сообщил парламентарий.





Ранее 10 марта Роспотребнадзор из-за опасности распространения нового коронавируса COVID-19 рекомендовал отказаться от общественного транспорта в часы пик. В ведомстве также посоветовали россиянам не посещать торговые центры и стараться избегать людей с признаками ОРВИ.





9 марта стало известно, что в Москве были выявлены три новых случая заражения коронавирусом. Больных госпитализировали и изолировали. Все инфицированные посещали в последнее время Италию. Уже определен круг лиц, с которыми заболевшие контактировали в России. Число заразившихся, обнаруженных в стране, достигло 20 человек — среди них 17 россиян, два гражданина Китая и один итальянец.