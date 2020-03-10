В «Единой России» объяснили «поправку Терешковой»: Путин не должен быть «хромой уткой»

«Поправка Терешковой» об обнулении президентских сроков призвана восстановить спокойствие среди элит и избавить Путина от статуса «хромой утки» до 2024 года. Об этом рассказал Daily Storm заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. По его словам, инициатива является сигналом для политической верхушки прекратить «возню» вокруг главы государства. Единоросс признался, что некоторые из озвученных 10 марта депутатами предложений по Конституции оказались для него полной неожиданностью.





В начале пленарного заседания депутат от «Единой России» Александр Карелин предложил распустить Думу и провести досрочные выборы после всенародного голосования по изменению Конституции. Соответствующая поправка была им внесена на рассмотрение. Затем единоросс Валентина Терешкова с трибуны призвала обнулить президентские сроки для действующего главы государства. После небольшого перерыва в Думе выступил президент страны. Путин раскритиковал предложение о досрочном роспуске Госдумы, а предложение Терешковой он поддержал, но с оговоркой, что его должен одобрить Конституционный суд. После этого Карелин снял свое предложение с рассмотрения. «Поправку Терешковой» Госдума поддержала.





«В такой стране, как Россия, не должно быть вакуума власти ни на секунду, — рассказал Ревенко. — [После утверждения поправки] никто не сможет посмотреть на Путина как на «хромую утку». Второе: это сильнейший сигнал политическим элитам прекратить возню вокруг президентского кресла, закончить разговоры о транзите власти и заниматься делом до того момента, когда будет дан старт избирательной кампании в 2024 году. Этим решением мы на четыре года зафиксируем ситуацию. Это мое личное мнение».





По словам Ревенко, обнуление президентских сроков дает право Путину участвовать в выборах в 2024 году: «Это только право, воспользуется ли он этим правом — я не знаю».





Ревенко признался, что предложение Терешковой стало неожиданностью для него, как и предложение депутата «Единой России» Александра Карелина о досрочном роспуске Думы. По мнению замсекретаря генсовета партии, ситуация с «поправкой Карелина» является свидетельством живой дискуссии и демократии в «Единой России»: «Президент обозначил свою позицию. Александр [Карелин] к ней прислушался и отозвал свое предложение. Это и есть дискуссия, в том числе и внутри правящей партии. Кто считает, что такой дискуссии нет, тот глубоко ошибается».





Свою оценку выступлению Путина в Госдуме дали Daily Storm политические эксперты.





«Ничего фундаментального не изменилось, власть сохраняет свободу рук, — заявил директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. — И для Путина по-прежнему все возможности открыты. Как в случае транзита политсистемы, так и в случае президентских сроков. Вроде поправка внесена, но не факт, что Путин ей воспользуется».





Всех депутатов Госдумы можно условно разделить на два лагеря: сторонников и противников досрочных выборов в нижнюю палату. Предложение Карелина о досрочном роспуске Госдумы является проявлением борьбы этих групп, считает политолог Илья Гращенков. По его мнению, группа сторонников досрочного роспуска выступила с инициативой распустить Госдуму, одновременно предложив Путину сохранить пост президента без ограничения сроков.





20 января Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Депутаты на пленарном заседании 23 января одобрили проект в первом чтении. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложила президенту России провести голосование 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы, отметив, что поправки к Основному закону страны должны вступить в силу сразу после подведения итогов голосования. Член рабочей группы депутат Госдумы Павел Крашенинников уточнил, что 22 апреля в России будет оплачиваемым выходным.