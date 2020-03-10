Володин и Медведчук рассказали о встрече депутатов в «нормандском формате»

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказали журналистам о создании рабочей группы, которая будет заниматься организацией встречи парламентариев стран «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия, Франция). Украинский политик отметил, что такое мероприятие может пройти в апреле или мае 2020 года, точная дата пока не утверждена. Одной из главных тем этой встречи станет урегулирование ситуации в Донбассе.





«Мы сегодня создали рабочую группу по согласованию с нашими коллегами, с руководством российской Госдумы, которая будет планировать такую встречу. <...> Депутаты, которые участвовали в этих дискуссиях межпарламентского диалога [«нормандского формата»] в Берлине и Париже, согласны на то, чтобы такую встречу провести», — рассказал лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь».





Украинский политик отметил, что место и время мероприятия будет утверждено в самое ближайшее время. «Думаю, что это будет апрель-май. По крайней мере, тянуть мы с этим не будем, потому что мы реально хотим повлиять на процессы, которые могут привести к миру на Украине», — подчеркнул политик.





По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, «без диалога нет доверия». Председатель нижней палаты российского парламента отметил, что депутаты Германии и Франции также поддержали идею встречи делегаций в «нормандском формате». По его словам, через парламентское измерение, грамотное законотворчество и сотрудничество на украинскую землю можно принести мир.





Политики также подчеркнули, что обсудили конкретные шаги, которые помогут укрепить отношения Москвы и Киева. На вопрос журналистов, есть ли шанс, что встреча может пройти на Украине, Медведчук ответил отрицательно. По его словам, в целом отношение украинской стороны к России «оставляет желать лучшего».





То, что сейчас происходит между нашими странами, — это стратегическая ошибка, указал он. Медведчук отметил, что Россия и Украина — соседи. По его словам, межпарламентский диалог может урегулировать сложившуюся ситуацию.