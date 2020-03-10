В Москве запретили массовые мероприятия до 10 апреля

«Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек», — сообщил на своем сайте мэр Москвы.





«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей», — добавил он.





Собянин отметил, что именно по этой причине придется отменить фестиваль «Крымская весна», запланированный на 15 марта. Кроме того, ограничения коснутся спортивных мероприятий, например, футбольных и хоккейных матчей.