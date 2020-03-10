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В Москве запретили массовые мероприятия до 10 апреля
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В Москве запретили массовые мероприятия до 10 апреля

Мэр города Сергей Собянин объяснил, что эти меры связаны с профилактикой распространения коронавируса нового типа

В Москве до 10 апреля запрещены все массовые мероприятия, где планируется участие более 5 000 человек. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, эти меры связаны с профилактикой распространения коронавируса нового типа.



«Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек», — сообщил на своем сайте мэр Москвы.


«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей», — добавил он.


Собянин отметил, что именно по этой причине придется отменить фестиваль «Крымская весна», запланированный на 15 марта. Кроме того, ограничения коснутся спортивных мероприятий, например, футбольных и хоккейных матчей.


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Dailystorm - В Москве ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Ранее 10 марта Роспотребнадзор из-за опасности распространения нового коронавируса COVID-19 рекомендовал отказаться от общественного транспорта в часы пик. В ведомстве также посоветовали россиянам не посещать торговые центры и стараться избегать людей с признаками ОРВИ.


9 марта стало известно, что в Москве были выявлены три новых случая заражения коронавирусом. Больных госпитализировали и изолировали. Все инфицированные посещали в последнее время Италию. Уже определен круг лиц, с которыми заболевшие контактировали в России. Число заразившихся, обнаруженных в стране, достигло 20 человек — среди них 17 россиян, два гражданина Китая и один итальянец.


#спорт #коронавирус #собянин #москва
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