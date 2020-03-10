Кадыров поддержал идею об обнулении президентских сроков

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сейчас крайне важно, чтобы президентом страны остался Владимир Путин, потому что Россия находится на переломном этапе своего развития. Он напомнил, что российский лидер превратил страну в могущественное государство. По его мнению, интересы государства и народа должны «преобладать над формальными сторонами любого вопроса».





«Если мы с вами… хотим жить в могущественной стране и стабильном обществе, нужно внести поправки, позволяющие действующему президенту участвовать в новых выборах после конституционной реформы. И в этих выборах народ поддержит Владимира Путина», — написал в своем Telegram-канале Кадыров.





Чеченский лидер подчеркнул, что он внимательно следит за «дискуссией по поправкам в Конституцию» и считает их не только своевременными, но и необходимыми.





«Убежден, что при внесении изменений в Основной закон обязательно нужно учитывать долгосрочные задачи и проблемы, с которыми столкнется наша страна в вопросах обеспечения безопасности, сохранения и развития экономики, защиты целостности и суверенитета», — написал Кадыров.





По его словам, действующую норму о количестве сроков пребывания главы государства в должности нужно аннулировать. По его мнению, Конституционный суд должен поддержать это решение, потому что «выбор народа надо уважать».





«Путин получил Россию, истерзанную войнами, атаками международного терроризма, внутренними противоречиями. Она находилась на грани развала. Он возродил Россию, ее армию, экономику, сплотил народ, вернул былую силу, мощь и славу», — указал глава Чечни.





Руководитель республики добавил, что Запад «мечтает о слабой России». «А мы с нашим национальным лидером Владимиром Путиным сохраним и укрепим мощь и единство России!», — резюмировал Кадыров.





10 марта на пленарном заседании депутат от «Единой России» Александр Карелин предложил распустить Думу и провести досрочные выборы после всенародного голосования по изменению Конституции. Соответствующая поправка была им внесена на рассмотрение. Затем депутат Валентина Терешкова призвала обнулить президентские сроки для действующего главы государства.