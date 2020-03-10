Путин одобрил парламентскую инициативу Володина и Медведчука по Донбассу

Президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Глава государства заявил, что считает хорошей идеей встречу парламентариев стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе.





«Мне кажется, это хорошая идея», — заявил президент Путин в самом начале встречи.





Российский лидер напомнил, что ранее они уже обсуждали с Медведчуком идею создания межпарламентского диалога в «нормандском формате».





«Если парламентарии в России, Украине, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, и я очень рассчитываю, что у вас это получится, надеюсь тоже, что при поддержке администрации президента Украины», — уточнил он.





По словам Путина, немецкие и французские парламентарии также настроены на эту работу и подчеркнул, что Россия «со своей стороны всегда готова включиться».





«Единственное, что могу пожелать вам, — успехов», — добавил глава государства.





Ранее Володин и Медведчук объявили о создании рабочей группы, которая займется подготовкой встречи депутатов стран «нормандской четверки». Встреча может состояться в апреле-мае. Одной из главных тем этой встречи станет урегулирование ситуации в Донбассе.





23 января Медведчук провел встречу в Сенате Франции с депутатами обеих палат парламента, а 28 января встретился в Германии с представителям всех крупных фракций.