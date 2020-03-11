Губернатор Подмосковья прокомментировал поправки к Конституции РФ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прокомментировал поправки к Конституции РФ, принятые Госдумой 10 марта во втором чтении. Он обратил внимание на расширение социальных гарантий и поддержку детей, которые закрепляют в Основном законе вносимые изменения. Воробьев также поддержал возможность для действующего президента России Владимира Путина участвовать в выборах главы государства.





«Особо хочу отметить расширение социальных гарантий, поддержку детей. Эти направления возводятся в ранг конституционных приоритетов. И это страховка от любых инициатив, которые потенциально могут ухудшить положение людей», — цитирует телеканал «360» губернатора Подмосковья.





Воробьев отметил, что принимаемые к Конституции РФ поправки касаются каждого россиянина и именно их поддержка позволяет принимать важные стратегические решения для страны. В своем выступлении в Госдуме 10 марта Владимир Путин еще раз подчеркнул, что последнее слово по вносимым изменениям в Основной закон должны сказать именно граждане России.





«Конечно, стратегическим было понимание по президентским срокам, сохранения президентской вертикали. У нас огромная страна, огромную ответственность на себя всегда брал наш президент. И ему всегда удавалось обеспечить те перемены, которые ждали жители. Поэтому возможность для действующего президента участвовать в выборах, выставить свою кандидатуру — это правильно, важно и актуально для сегодняшнего времени», — добавил Воробьев.





10 марта на пленарной сессии депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки для действующего главы государства. Соответствующую поправку она внесла на рассмотрение нижней палаты. После небольшого перерыва в Госдуме выступил Владимир Путин. Он поддержал инициативу Терешковой, но с оговоркой, что ее должен одобрить Конституционный суд. После выступления президента парламентарии приняли «поправку Терешковой».





﻿20 января Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Депутаты на пленарном заседании 23 января одобрили проект в первом чтении. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложила президенту России провести голосование 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы, отметив, что поправки к Основному закону страны должны вступить в силу сразу после подведения итогов голосования. Член рабочей группы депутат Госдумы Павел Крашенинников уточнил, что 22 апреля в России будет оплачиваемым выходным.