В США задержали россиянина за содействие в торговле персональными данными

Федеральное бюро расследований (ФБР) США 7 марта задержало россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в содействии торговле похищенными персональными данными пользователей соцсетей. Об этом сообщает портал ZDNet. Посольство России в Нью-Йорке подтвердило арест российского гражданина. В диппредставительстве уточнили, что Фирсов находится в нью-йоркской тюрьме. Ожидается, что официальное обвинение в пособничестве и подстрекательстве к торговле украденной информацией ему будет предъявлено на этой неделе.





Подозреваемый Кирилл Викторович Фирсов был арестован ФБР 7 марта в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, пишет ZDNet. По версии американских силовиков, гражданин России является создателем и владельцем онлайн-платформы Deer.io. На площадке размещаются интернет-магазины, через которые хакеры рекламируют и продают данные взломанных аккаунтов и похищенную информацию о пользователях социальных сетей.





Оперативники ФБР заявили, что проанализировали более 250 интернет-магазинов, размещенных на Deer.io. Проведенный анализ показал, что все площадки продавали доступ к взломанным учетным записям пользователей соцсетей, серверам и личной информации, включая имена, номера социального страхования, даты рождения и адреса. Американские силовики приобрели около одной тысячи аккаунтов, чтобы убедиться в подлинности информации.





«Правоохранительные органы не нашли законного бизнеса, рекламирующего свои услуги и продукты через витрину Deer.io», — приводит портал выдержку из обвинительного заключения.





По данным ZDNet, онлайн-платформа Deer.io позволяет пользователям размещать интернет-магазины по цене около 12 долларов в месяц. Всего на ней более 24 000 торговых площадок, а ее доходы превышают 17 миллионов долларов.





Посольство России в Нью-Йорке подтвердило задержание Фирсова американскими силовиками. «Генконсульство получило уведомление о задержании россиянина Фирсова. Мы находимся на связи с правоохранительными органами», — цитирует «Интерфакс» сообщение диппредставительства. Дипломаты уточнили, что россиянин находится в нью-йоркской тюрьме Manhattan Detention Complex.





В феврале 2020 года американские правоохранители арестовали гражданина Мексики Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса, который предположительно действовал на территории США от имени российского правительства без уведомления генпрокурора. По данным американского Минюста, безымянное «должностное лицо из российского правительства» завербовало Фуэнтеса в 2019 году. В частности, «вступившему в сговор» мексиканцу поручили арендовать квартиру в округе Майами-Дейд (штат Флорида), однако снимать ее не на собственное имя, а также «не рассказывать своей семье об их встречах».