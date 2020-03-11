Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ростовской области

Четыре человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля Scania с микроавтобусом Opel Vivaro на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. По данным ведомства, в ДТП также пострадали пять человек. Они были доставлены в районную больницу. Их состояние не уточняется.





«В 03:40 поступило сообщение о том, что на 869-м километре [трассы] М-4 «Дон» (Миллеровский район) водитель пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro допустил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем. В результате ДТП пострадали девять человек, из них погибли четыре человека, пять человек доставлены в ЦРБ Миллеровского района», — цитирует агентство пресс-службу МЧС.





Факт ДТП на трассе «Дон» подтвердили в ГУ МЧС России по Ростовской области. В региональном ведомстве сообщили, что в результате столкновения есть пострадавшие, однако их число не уточняется. Для ликвидации последствий аварии привлекались 20 человек и семь единиц техники.





В ночь на 13 февраля в Псковской области произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и большегрузной фуры Volvo. В результате аварии погибли восемь граждан Украины, еще двое пострадали. По данным местных властей, к столкновению привели действия водителя микроавтобуса. В региональном УМВД отметили, что микроавтобус был частным автомобилем, а не маршрутным такси.