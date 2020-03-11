Трамп одержал победу в праймериз республиканцев в пяти штатах

На праймериз демократов, прошедших 10 марта в шести штатах, уверенно победил бывший вице-президент США Джо Байден. Он обошел своего главного соперника Берни Сандерса, не оставив ему шансов на выдвижение в кандидаты на президентские выборы. «Я не думаю, что борьба завершена, но я думаю, что шансы Берни Сандерса стать президентом крайне низки, - заявил Politico Кевин Кэйт, советник избирательного штаба экс-участника предвыборной гонки Тома Стейера. - Байден выигрывает почти везде, и телеканалы уже объявили о том, что именно он получит номинацию [от демократов]. И никто не сможет остановить этот поезд, как только он начнет движение».





4 марта миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что прекращает свою избирательную кампанию, чтобы поддержать кандидата в президенты США Джо Байдена. По предварительной версии, отказ Блумберга от дальнейшей борьбы за пост главы государства связан со слабой поддержкой со стороны избирателей. Дональд Трамп заявил, что у Блумберга не было необходимых качеств для того, чтобы стать президентом США.





Первичные выборы президентской кампании в США стартовали 3 февраля кокусами в Айове. Шесть месяцев главные американские политические партии будут определять своих выдвиженцев на главных выборах, которые пройдут 3 ноября 2020 года. За эти полгода желающие выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах объедут все 50 штатов, проведут встречи с их жителями, чтобы в июле-августе получить от своей партии возможность побороться за пост главы Белого дома.