В Великобритании арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Власти Великобритании арестовали два особняка и апартаменты, принадлежащие дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикеру казахского сената Дариге Назарбаевой и ее старшему сыну Нурали Алиеву. Об этом сообщает «Би-би-си». По данным издания, арест на недвижимость в престижных районах Лондона был наложен в рамках борьбы с отмыванием незаконных доходов весной 2019 года.





По информации «Би-би-си», судья Высокого суда Лондона только 10 марта 2020 года разрешила опубликовать информацию о собственниках арестованной недвижимости, не приняв их возражений. Эксперты оценивают особняк с подземным бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и квартира в Челси более чем в 100 миллионов долларов.





Как утверждает издание со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, недвижимость оформлена на три офшора — Антильские острова, Панаму и британскую заморскую территорию Ангилья. По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью, дома и апартаменты были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева. Защита настаивает, что недвижимость была куплена после того, как Назарбаева и Алиев развелись в 2007 году.





В июне 2018 года британские власти заявили об изучении происхождения активов примерно 130 состоятельных людей, включая россиян. Как писала Times, Национальное агентство по борьбе с преступностью начало расследование в отношении российских олигархов после покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в начале марта 2018-го. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отмечал, что британцы «хотят увидеть аресты собственности» олигархов, разбогатевших в путинской России. Министр предложил заставить российских предпринимателей заполнить Unexplained Wealth Orders, специальные документы с описанием источников всех денежных средств, происхождение которых могло показаться Лондону подозрительным.