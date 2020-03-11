Замминистра здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом

Замминистра Великобритании Надин Доррис заразилась новым коронавирусом COVID-19. Она сообщила, что приняла все рекомендуемые меры предосторожности и самоизолировалась у себя дома. На прошлой неделе Доррис посещала мероприятия, посвященные Международному женскому дню, на котором присутствовал в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет The Guardian.





«Я подтверждаю, что у меня положительный результат анализа на коронавирус. Как только мне сообщили об этом, я приняла все рекомендованные меры предосторожности и самоизолировалась дома», — цитирует заявление замминистра здравоохранения газета The Independent.





Надин Доррис в Twitter поблагодарила всех за пожелания здоровья. Она написала, что чувствовала себя «довольно ужасно», но выразила надежду, что «худшее уже позади». «Больше я волнуюсь за мою 84-летнюю маму, которая осталась со мной [в изоляции дома] и сегодня начала кашлять. Завтра она сдаст анализ [на коронавирус]. Берегите себя и мойте руки», — добавила замминистра.