Замминистра здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом

Замминистра Великобритании Надин Доррис заразилась новым коронавирусом COVID-19. Она сообщила, что приняла все рекомендуемые меры предосторожности и самоизолировалась у себя дома. На прошлой неделе Доррис посещала мероприятия, посвященные Международному женскому дню, на котором присутствовал в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет The Guardian.
«Я подтверждаю, что у меня положительный результат анализа на коронавирус. Как только мне сообщили об этом, я приняла все рекомендованные меры предосторожности и самоизолировалась дома», — цитирует заявление замминистра здравоохранения газета The Independent.
Надин Доррис в Twitter поблагодарила всех за пожелания здоровья. Она написала, что чувствовала себя «довольно ужасно», но выразила надежду, что «худшее уже позади». «Больше я волнуюсь за мою 84-летнюю маму, которая осталась со мной [в изоляции дома] и сегодня начала кашлять. Завтра она сдаст анализ [на коронавирус]. Берегите себя и мойте руки», — добавила замминистра.
Как рассказала Доррис, Минздрав Великобритании уже приступил к детальному отслеживанию ее контактов. «Департамент и мой парламентский офис внимательно следуют их советам», — заявила она. Замминистра встречалась с сотнями людей в парламенте и в ведомстве, пишет The Guardian.
По информации The Independent, число заражений коронавирусом в Великобритании выросло до 373, жертвами COVID-19 стали шесть человек.
Ранее член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады Харуюки Такахаси рассказал The Wall Street Journal, что считает «наиболее реалистичным вариантом» перенос летней Олимпиады в Токио на один-два года при невозможности ее проведения из-за коронавируса.
За истекшие сутки 10 марта в мире общее число заболевших коронавирусом увеличилось до 119 303 человек, было обнаружено 5741 новых случаев заражения, пишет ТАСС, ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса. Общее число выздоровевших — 64 411 человек, жертвами вируса стали 4290 человек.