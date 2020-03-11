«Пузырь оглушительно лопнул»: в Эстонии заявили о начале кризиса в экономике

В Эстонии начался новый экономический кризис и теперь необходимо найти способ свести его последствия к минимуму, заявил глава Минфина страны Мартин Хельме. По его словам, в европейской экономике долговая нагрузка выше, чем в 2008 году, и этот «пузырь оглушительно лопнул». Хельме считает, что резкое падение на мировых биржах негативно скажется на реальной жизни.





Министр финансов Эстонии отметил, что сегодня западные страны оказались в значительно более сложной ситуации по сравнению с кризисом 2008 года. «Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул», — сказал он в передаче Esimene Stuudio телеканала ETV, комментируя последствия вспышки коронавируса и ценовой войны на мировом рынке нефти.





Хельме обратил внимание на резкое падение цен и котировок на мировых торговых площадках. По его мнению, это «будет иметь последствия в реальной жизни». «Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать», — предположил министр.





По его словам, на сегодняшний день стоит вопрос, как свести к минимуму последствия кризиса в стране и извлечь из него какую-то пользу. «Однако планирование наперед практически невозможно из-за непредсказуемо меняющейся ситуации», — отметил он.





Глава Минфина подчеркнул, что эстонское правительство не собирается урезать бюджетные расходы из-за кризиса, поскольку это усилит спад в экономике. По оценке Хельме, падение нефтяных котировок будет временным и цены вернутся к уровню 60-65 долларов за баррель в течение полугода. Пока же, отметил министр, в условиях подешевевшей нефти правительство намерено поддержать сланцевый сектор. Кроме того, он считает важным оказать помощь и другим предприятиям, а также предотвратить рост безработицы и замораживание кредитов банками.





9 марта цены на нефть на открытии торгов на международных биржах показали рекордное за 30 лет падение. Нефть марки Brent в моменте теряла 27,3% стоимости (минус 12,53 доллара за баррель). Также вместе со стоимостью нефти резко упал курс рубля — на бирже Forex доллар достиг отметки в 73,47 рубля (вечером 6 марта — 68,5 рубля), евро — в 83,77 рубля (в конце предыдущих торгов 77,5 рубля). Последний раз доллар и евро превышали отметки в 73 и 83 рубля соответственно в начале весны 2016 года.





Московская биржа на открытии 10 марта рухнула вниз, рубль значительно ослабел к доллару — 71,86 рубля (+4,8%) и к евро — 81,58 рубля (+5,25%). Акции Сбербанка начали торги падением на 13,1%, ВТБ — на 11,7%. Бумаги «Роснефти» в начале дня упали на 12,2%, Газпрома — на 12,8%, ЛУКОЙЛа — на 14%. К вечеру российские финансовые рынки отыграли часть падения.