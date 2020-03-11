Госдума приняла закон о поправках к Конституции

Кроме поправок касательно полномочий главы государства принятый Госдумой в заключительном чтении законопроект предусматривает пожизненное членство в Совфеде для экс-президента. При этом действующий российский лидер получит право осуществлять общее руководство кабмином, председательствовать на его заседаниях. Также президентом может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства.





В случае вступления поправок в силу иностранное гражданство запрещается для губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, главы кабмина и всех членов правительства, а также судей. Президент и другие высшие должностные лица страны также не смогут открывать и иметь счета (вклады), хранить деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ.





Поправками в Конституцию запрещаются действия по отчуждению части территории России, а также призывы к ним; предполагается упоминание Бога в Основном законе; прописывается, что РФ «чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды», а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается; закрепляется статус русского языка как «языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ»; государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране; указывается, что браком в РФ считается союз мужчины и женщины.





Кроме того, согласно новым положениям, Госдума утверждает кандидатуру премьер-министра по представлению президента, а также вице-премьеров и федеральных министров, кроме силовых, по представлению главы кабмина. При этом в случае вотума недоверия правительству глава государства не будет обязан отправлять его в отставку или распускать депутатов. Также число судей КС предлагается сократить на восемь — с 19 до 11.





10 марта на пленарной сессии депутат от «Единой России», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки для действующего главы государства. Соответствующую поправку Терешкова внесла на рассмотрение нижней палаты. После небольшого перерыва в Госдуме выступил Владимир Путин. Российский лидер поддержал инициативу Терешковой с оговоркой, что ее должен одобрить Конституционный суд. После выступления Путина депутаты приняли «поправку Терешковой». Глава государства также выступил против продления полномочий президента по итогам всенародного голосования по утверждению внесения изменений в Основной закон страны.





При этом Путин 10 марта отметил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму. Ранее эту инициативу поддержали лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и депутат от «Единой России» Александр Карелин.