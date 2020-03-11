Госдума приняла закон о поправках к Конституции

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении, законопроект о поправках к Конституции. Документ поддержали 383 депутата, 43 парламентария (фракция КПРФ) воздержались, против не проголосовал никто. В частности, законопроект предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет вновь баллотироваться на пост президента. Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации, его рассмотрение в верхней палате пройдет 11 марта.
«Изменения, которые вносятся, необходимы исходя из вызовов сегодняшнего дня и запроса общества. При этом неизменными — о чем неоднократно говорил президент РФ — остаются базовые принципы и ценности нашего основного закона, изложенные в главах 1, 2 и 9», — заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По словам председателя нижней палаты парламента, до намеченного на 22 апреля всероссийского голосования депутаты, встречаясь с избирателями, «будут разъяснять каждую принятую Госдумой поправку к Конституции». Володин пояснил, что график работы Госдумы в апреле спланирован так, чтобы парламентарии могли больше находиться в регионах, общаться с людьми, отвечать на их вопросы относительно поправок к Основному закону страны.
«В дискуссии вокруг изменений в Конституцию, инициированной главой государства, принимают участие юристы, ученые, эксперты, представители общественных организаций и делового сообщества», — добавил Володин.
Кроме поправок касательно полномочий главы государства принятый Госдумой в заключительном чтении законопроект предусматривает пожизненное членство в Совфеде для экс-президента. При этом действующий российский лидер получит право осуществлять общее руководство кабмином, председательствовать на его заседаниях. Также президентом может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства.
В случае вступления поправок в силу иностранное гражданство запрещается для губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, главы кабмина и всех членов правительства, а также судей. Президент и другие высшие должностные лица страны также не смогут открывать и иметь счета (вклады), хранить деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ.
Поправками в Конституцию запрещаются действия по отчуждению части территории России, а также призывы к ним; предполагается упоминание Бога в Основном законе; прописывается, что РФ «чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды», а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается; закрепляется статус русского языка как «языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ»; государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране; указывается, что браком в РФ считается союз мужчины и женщины.
Кроме того, согласно новым положениям, Госдума утверждает кандидатуру премьер-министра по представлению президента, а также вице-премьеров и федеральных министров, кроме силовых, по представлению главы кабмина. При этом в случае вотума недоверия правительству глава государства не будет обязан отправлять его в отставку или распускать депутатов. Также число судей КС предлагается сократить на восемь — с 19 до 11.
10 марта на пленарной сессии депутат от «Единой России», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки для действующего главы государства. Соответствующую поправку Терешкова внесла на рассмотрение нижней палаты. После небольшого перерыва в Госдуме выступил Владимир Путин. Российский лидер поддержал инициативу Терешковой с оговоркой, что ее должен одобрить Конституционный суд. После выступления Путина депутаты приняли «поправку Терешковой». Глава государства также выступил против продления полномочий президента по итогам всенародного голосования по утверждению внесения изменений в Основной закон страны.
При этом Путин 10 марта отметил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму. Ранее эту инициативу поддержали лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и депутат от «Единой России» Александр Карелин.
На пленарном заседании 10 марта был утвержден порядок проведения общероссийского голосования. В частности, изменения в Основной закон будут считаться принятыми, если их поддержали более половины граждан, принявших участие в голосовании. В то же время минимальный порог явки не установлен. В голосовании могут принимать участие лишь совершеннолетние, за исключением недееспособных граждан или находящихся в тюрьме.
Результаты голосования ЦИК определит в течение пяти дней после его проведения, после чего в течение трех дней официально их опубликует. Глава государства должен будет издать указ об официальном опубликовании Конституции, где будет отмечено, когда поправки официально вступят в силу. Ранее в Центризбиркоме рассказали, что на подготовку общероссийского голосования выделено 14,8 миллиарда рублей.
20 января Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Депутаты на пленарном заседании 23 января одобрили проект в первом чтении. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложила президенту России провести голосование 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы, отметив, что поправки к Основному закону страны должны вступить в силу сразу после подведения итогов голосования. Член рабочей группы депутат Госдумы Павел Крашенинников уточнил, что 22 апреля в России будет оплачиваемым выходным.
Поправки в Конституцию с момента ее принятия 12 декабря 1993 года вносились три раза. В декабре 2008 года изменились сроки полномочий президента РФ и депутатов Госдумы. Ранее они составляли четыре года, а теперь глава государства избирается на шесть лет, депутаты Госдумы — на пять лет. В феврале 2014-го были внесены поправки об объединении Верховного и Высшего арбитражного судов, а в июле того же года у президента появилась возможность назначать 10% членов Совфеда (17 сенаторов).