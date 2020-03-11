«Ближе к тройке»: Путин оценил отношения России и США

«Ну, мне кажется, где-то на троечку. Да, между двойкой и тройкой. Ближе к тройке все-таки. Смотрите, мы же все-таки сотрудничаем в области борьбы с терроризмом, — заявил Путин, упомянув ситуацию конца 2019 года, когда ФСБ предотвратила теракты в Санкт-Петербурге на основании полученной от США информации. — Ведь я ж позвонил, это я позвонил Трампу со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию. Они [ФБР] давно работали за ними. Потом ФБР передало в ФСБ эту информацию».





По словам президента России, у него сложились теплые отношения с экс-президентом США Джорджем Бушем — младшим. «У меня со всеми [президентами США] были на самом деле достаточно конструктивные отношения», — отметил Путин.





Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Россию 9 мая для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы над фашизмом. Он отметил, что в Кремле пока не в курсе, на каком уровне США будут представлены на этих мероприятиях. При этом Путин в интервью ТАСС ранее посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать в Москву 9 мая.