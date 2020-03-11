В Минфине РФ пообещали стабильные цены на бензин

Цены на бензин в России не изменятся на фоне обвала нефтяных котировок на мировых рынках. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Ранее такую же точку зрения высказал глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, в стране предусмотрен специальный механизм, нивелирующий влияние изменения цен на нефть в мире на стоимость топлива для внутреннего рынка.





«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», — сказал Сазанов, отвечая на вопрос журналистов о возможном изменении стоимости топлива в стране (цитата по ТАСС).





Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша согласен с представителями министерств. При этом он считает, что цены на бензин в России будут расти, но в пределах инфляции. «Все ожидают снижения [цен на бензин]. И Новак, и Сазанов сказали, что снижения не будет. Я с ними полностью согласен, но и рост будет в пределах инфляции. Что, собственно, у нас и происходит, если убрать Дальний Восток, там особое ценообразование. В целом у нас по стране за последние два месяца розничные цены практически без изменений», — сказал в беседе с Daily Storm Аркуша.





Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов также не исключил возможность роста цен на бензин в России на уровень инфляции. «Если будет ускорение инфляции, то будет и рост цен на бензин, но в пределах инфляции. У нас режим «инфляция минус» действует с 2009 года и, соответственно, цены на бензин подстраиваются под инфляцию», — сказал он.





9 марта цены на нефть на открытии торгов на международных биржах показали рекордное за 30 лет падение. Нефть сорта Brent в моменте теряла 27,3% стоимости (-12,53 доллара за баррель). Причиной для резкого изменения цен стал шаг саудовской нефтяной госкопорации Saudi Aramco. С апреля компания снизит стоимость на поставки сырья в США, а также в страны Северной Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии. Эр-Рияд пошел на такой шаг из-за того, что страны ОПЕК не смогли заключить сделку с Россией и другими производителями, не входящими в организацию, о крупнейшем снижении добычи нефти с 2008 года.





Глава Минэнерго Александр Новак, комментируя обвал на мировом нефтяном рынке 9 марта заявил, что ситуация находится под контролем и российская нефтяная отрасль обладает достаточными ресурсами и прочностью, чтобы выдержать давление конкурентов. Также министр добавил, что именно ОПЕК приняла решение нарастить добычу нефти и отменить соглашение по ее ограничению. Глава Минфина Антон Силуанов в свою очередь считает, что упавшие цены на нефть не помешают государству выполнить нацпроекты и социальные обязательства.