К Навальному пришли приставы и потребовали удалить «Картошечку Росгвардии»

В феврале в соцсетях Навальный сообщил, что получил штраф в пять тысяч рублей за отказ убрать с YouTube расследование о Росгвардии, и заявил, что удалять ролик не собирается.





23 августа 2018 года Алексей Навальный опубликовал расследование «Картошечка Росгвардии». В нем приводились ссылки на госконтракты 2017-го и 2018 года. В 2017-м продукты закупали у разных поставщиков, а в 2018-м — только у мясокомбината «Дружба народов» по завышенной в несколько раз стоимости, говорилось в статье со ссылкой на копию постановления правительства.





Навальный обратился к Счетной палате для проверки закупок продуктов для Росгвардии. ФАС и ФСБ проверили деятельность «Дружбы народов» и выявили нарушения в формировании цен на продукты, писал РБК, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Но в конце 2018 года издание сообщило, что «Дружбу народов» назначили единственным поставщиком продовольствия Росгвардии на 2019-2020 годы. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин объяснил, что решение правительства «учитывает предыдущий опыт сотрудничества Росгвардии с этой компанией».