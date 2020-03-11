К Навальному пришли приставы и потребовали удалить «Картошечку Росгвардии»

Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что к нему домой пришли судебные приставы и потребовали удалить расследование «Картошечка Росгвардии». В статье утверждается, что цены на овощи и мясо для сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии выросли в 2018 году в несколько раз по сравнению с предыдущим годом.
«Выхожу из квартиры — у лифта ждут приставы: «Требуем от вас удалить статью «Картошечка Росгвардии» и видео о том, как генерал армии [директор Росгвардии Виктор] Золотов закупает продукты в пять раз дороже рыночной цены», — написал Навальный в Twitter.
В феврале в соцсетях Навальный сообщил, что получил штраф в пять тысяч рублей за отказ убрать с YouTube расследование о Росгвардии, и заявил, что удалять ролик не собирается.
23 августа 2018 года Алексей Навальный опубликовал расследование «Картошечка Росгвардии». В нем приводились ссылки на госконтракты 2017-го и 2018 года. В 2017-м продукты закупали у разных поставщиков, а в 2018-м — только у мясокомбината «Дружба народов» по завышенной в несколько раз стоимости, говорилось в статье со ссылкой на копию постановления правительства.
Навальный обратился к Счетной палате для проверки закупок продуктов для Росгвардии. ФАС и ФСБ проверили деятельность «Дружбы народов» и выявили нарушения в формировании цен на продукты, писал РБК, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Но в конце 2018 года издание сообщило, что «Дружбу народов» назначили единственным поставщиком продовольствия Росгвардии на 2019-2020 годы. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин объяснил, что решение правительства «учитывает предыдущий опыт сотрудничества Росгвардии с этой компанией».