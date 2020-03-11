Путин сравнил Саакашвили с мартовским котом

Отвечая на вопрос журналиста о том, что ближайшие соседи России начали «отползать от нас», Путин заявил насчет отношений с Грузией: «Что ж там отползать. Они не отползли, они отпрыгнули в сторону. И мы здесь ни при чем. Это пусть они скажут спасибо Михаилу Николаевичу [Саакашвили]».





«Мы же с ним много раз говорили на этот счет, когда он еще был президентом. Я думаю, Михаил Николаевич вспомнит это. Я ему говорил: «Только, слушайте, ни в коем случае не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом». — «Не, не, я никогда этого не сделаю!» — и попер. Попер — получил!» — рассказал Путин о своем общении с Саакашвили.





После вооруженного конфликта 2008 года, когда Россия встала на защиту Южной Осетии, а затем признала ее и Абхазию как независимые государства, между Москвой и Тбилиси отсутствуют дипломатические отношения. Последнее обострение отношений произошло летом 2019 года, когда депутат Госдумы и президент Международной ассоциации православных Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента, поскольку возглавлял сессию. Возмущенные этим грузинские оппозиционные политики сорвали заседание и облили россиянина водой, после чего началась массовая демонстрация за стенами здания парламента.





7 июля 2019 года телеведущий Габуния в эфире «Рустави-2» оскорбил российского президента Владимира Путина и память его покойных родителей. Высказывания журналиста вызвали международный скандал. Авиасообщение между Россией и Грузией было прервано.