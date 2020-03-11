Золотов заявил о наказании сотен сотрудников Росгвардии за коррупцию

В 2019 году к ответственности за коррупцию были привлечены 380 сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия), из которых 10 были уволены. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, в результате проверки кандидатов подразделениями собственной безопасности и кадровиками в приеме или перемещении по службе отказ получили 90 человек. При этом Золотов отметил снижение количества совершаемых росгвардейцами преступлений и сокращение числа происшествий с их участием, а также небоевых потерь.





«Кадровыми аппаратами и подразделениями собственной безопасности усилен контроль за состоянием профилактики коррупционного поведения. В прошлом году по фактам несоблюдения законодательства о противодействии коррупции привлечены к ответственности 380 человек, из которых 10 уволены», — цитирует ТАСС заявление Золотова на итоговом расширенном заседании коллегии Росгвардии.





«Дальнейшее развитие морально-психологического обеспечения связываем с реализацией проработанных в прошлом году и поддержанных Верховным главнокомандующим [РФ президентом Владимиром Путиным] предложений по созданию военно-политических органов в войсках», — сказал он.





5 марта 2020 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому при приеме на службу в Росгвардию, а также назначении на вышестоящие должности нужно проходить проверку на полиграфе. Авторами законопроекта выступили глава профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн. По их мнению, таким образом можно отсеять потенциальных сотрудников, моральные качества которых не соответствуют требованиям. Уклонение от проверки на детекторе лжи будет считаться основанием для отказа в приеме на службу или увольнения, хотя закон не предусматривает обязательное прохождение проверки всеми действующими росгвардейцами сразу после вступления закона в силу.