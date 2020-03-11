Экс-полицейский извинился перед Голуновым в суде

Бывший сотрудник УВД по ЗАО Москвы Максим Уметбаев, обвиняемый в фальсификации доказательств в отношении спецкора «Медузы» Ивана Голунова, извинился перед ним во время судебного заседания. Об этом сообщает «Интерфакс». Экс-полицейский объяснил свое «неподобающее поведение» тем, что считал молодого человека преступником. Уметбаев также заявил, что рад общественному резонансу, позволившему репортеру доказать его невиновность и выйти на свободу.





«Я ударил Голунова. Мои действия были непрофессиональны. Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову», — цитирует агентство заявление экс-полицейского в ходе судебного заседания, где рассматривались жалобы на арест его предполагаемых подельников.





По итогам заседания Мосгорсуд признал законным арест Уметбаева. «Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит слова судьи РИА Новости.





Адвокат Уметбаева Сергей Королев просил смягчить меру пресечения своему подзащитному и отпустить его под домашний арест. По словам защитника, экс-полицейский раскаялся и «полностью сотрудничает со следствием». «Он [Уметбаев] признал, что да, совершил действия, которые превысили его должностные полномочия, то есть нанес ему пощечину. Но данных о фальсификации результатов ОРД [оперативно-разыскной деятельности] и обороте наркотиков отрицает, указанных действий не совершал», — отметил он.





Голунова задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года, у него нашли наркотики. У журналиста дома обнаружили еще несколько пакетиков с запрещенными веществами. Репортер отрицал все обвинения, утверждая, что наркотики ему подбросили правоохранители. 8 июня 2019 года его поместили под домашний арест. 11 июня выпустили. Позднее МВД объявило, что дело в отношении журналиста закрыто, все обвинения с него сняты. Министерство начало внутреннюю проверку, результаты которой передали в Следственный комитет России.