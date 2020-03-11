ФСИН назвала наркотики главной причиной заключения россиян в тюрьму

Жители России чаще всего отправляются за решетку за наркопреступления. За правонарушения, связанные с распространением наркотиков, наказание отбывают 120 тысяч граждан, то есть 28% осужденных всех колоний в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Среди других причин заключения в тюрьму ФСИН выделила убийства и кражи.





Правоохранители отметили, что число совершенных наркопреступлений россиянами увеличивается. Отмечается, что в 2007 году осужденные по этой статье УК РФ составляли четвертую по численности категорию осужденных в колониях (81 тысяча), а в 2019-м она стала самой массовой.





Наркопреступления — наиболее частая причина попадания в тюрьму не только мужчин, но и женщин. По таким статьям за решеткой сейчас находятся 13 400 представительниц слабого пола. При этом за убийства в колонии попали 6,6 тысячи россиянок (в 2007 году — 9,6 тысячи), за тяжкий вред здоровью — 3,2 тысячи (в 2007 году — 6,4 тысячи), за кражи — 4,2 тысячи (13 лет назад было 11 тысяч), более пяти тысяч — за прочие преступления.





В ведомстве рассказали, что в тройку «популярных» у россиян преступлений кроме наркотиков также входят убийства и умышленный тяжкий вред здоровью, повлекший смерть (за это преступление в 2019 году отбывали наказание 85 тысяч граждан), и кражи — 62 тысячи осужденных. Отмечается, что за период с 2007-го по 2019 год сократилась категория отбывающих наказание за грабеж (с 71 тысячи до 20 тысяч), за разбой (с 80 тысяч до 25 тысяч) и за изнасилования (с 25 тысяч до 21 тысячи).