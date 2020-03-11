ФСИН назвала наркотики главной причиной заключения россиян в тюрьму

Жители России чаще всего отправляются за решетку за наркопреступления. За правонарушения, связанные с распространением наркотиков, наказание отбывают 120 тысяч граждан, то есть 28% осужденных всех колоний в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Среди других причин заключения в тюрьму ФСИН выделила убийства и кражи.
Правоохранители отметили, что число совершенных наркопреступлений россиянами увеличивается. Отмечается, что в 2007 году осужденные по этой статье УК РФ составляли четвертую по численности категорию осужденных в колониях (81 тысяча), а в 2019-м она стала самой массовой.
Наркопреступления — наиболее частая причина попадания в тюрьму не только мужчин, но и женщин. По таким статьям за решеткой сейчас находятся 13 400 представительниц слабого пола. При этом за убийства в колонии попали 6,6 тысячи россиянок (в 2007 году — 9,6 тысячи), за тяжкий вред здоровью — 3,2 тысячи (в 2007 году — 6,4 тысячи), за кражи — 4,2 тысячи (13 лет назад было 11 тысяч), более пяти тысяч — за прочие преступления.
В ведомстве рассказали, что в тройку «популярных» у россиян преступлений кроме наркотиков также входят убийства и умышленный тяжкий вред здоровью, повлекший смерть (за это преступление в 2019 году отбывали наказание 85 тысяч граждан), и кражи — 62 тысячи осужденных. Отмечается, что за период с 2007-го по 2019 год сократилась категория отбывающих наказание за грабеж (с 71 тысячи до 20 тысяч), за разбой (с 80 тысяч до 25 тысяч) и за изнасилования (с 25 тысяч до 21 тысячи).
ФСИН сообщила, что большая часть осужденных в тюрьмах отбывает наказание в виде сроков от 5 до 10 лет (в 2019 году — 35% всех находящихся в колониях). По 20% имеют сроки от одного до трех лет или от трех до пяти лет, 16,6% получили от 10 до 20 лет, 5,9 тысячи человек приговорены к срокам от 20 до 30 лет, две тысячи россиян отбывают пожизненное наказание. При этом каждый год из мест лишения свободы выходят более 200 тысяч человек (в 2007 году — 255 тысяч, в 2019 году — 209 тысяч).
Генпрокуратура ранее сообщила, что преступления в России чаще всего совершают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющие постоянного источника дохода. По данным ведомства, в январе 2020 года был зафиксирован скачок числа экстремистских преступлений, а также изнасилований.
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Калашников отметил, что за 2019 год численность лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, снизилась на 37 тысяч человек и составила 425 тысяч. По словам Калашникова, еще 98 тысяч россиян, обвиняемых и подозреваемых в преступлениях, находятся сейчас в следственных изоляторах: «Мы вновь заявляем о достижении самой минимальной численности граждан, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы».
В конце февраля 2020 года президент России Владимир Путин подчеркнул в интервью ТАСС, что число заключенных в РФ сократилось в два раза в сравнении с началом нулевых годов.
«Кто сидит... ровно в два раза уменьшилось. Так незаметно, спокойно. Это такое революционное событие, на самом деле. Это происходит постепенно, в результате принятия различных решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо впервые», — сказал российский лидер.
Депутат от ЛДПР Сергей Иванов в январе внес в Госдуму проект постановления нижней палаты об объявлении в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне амнистии в отношении отдельных категорий осужденных. Предполагается, что на свободу выйдут те, кто впервые совершил преступления небольшой и средней тяжести. Амнистия не коснется граждан, осужденных за умышленные убийства, грабежи, разбои, терроризм, экстремизм, захват заложников, бандитизм.
Предыдущая крупная амнистия прошла в России в 2015 году, к 70-летию Победы. На момент окончания действия амнистии, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, из учреждений уголовно-исполнительной системы освободили 231 558 человек. Непосредственно из тюрем — 34 475 человек, среди них 2161 женщина и 34 несовершеннолетних.