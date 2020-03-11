На Украине введен карантин на территории всей страны

Кабинет министров Украины ввел карантин на всей территории страны из-за эпидемии коронавируса. Карантин предполагает ограничение до 1 июня экспорта товаров противоэпидемического назначения, запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 200 человек и запланирован карантин в учебных заведениях сроком на три недели. Сообщение об этом размещено на сайте правительства Украины.





«Принято решение выделить 100 миллионов гривен на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты население», — говорится на сайте кабмина.





Также введено ограничение на проведение массовых мероприятий численностью более 200 человек, но это не касается мероприятий государственного назначения. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей. Запланирован карантин в учебных заведениях сроком на три недели. Принято решение о закупке инфракрасного оборудования для дистанционного скрининга в международном аэропорту Борисполь.





О мерах защиты от эпидемии коронавируса в Киеве рассказал мэр Виталий Кличко: с 12 марта ограничено обучение в школах, вузах, спортивных школах и школах искусств. Введены ограничения на проведение массовых мероприятий в Киеве — концертов, конференций. Кинотеатры отменят сеансы, в торговых центрах закрывают развлекательные зоны. Такие ограничения будут действовать до конца марта. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.





«Хоть в Киеве пока не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города», — сказал Кличко в своем видеообращении.