Совфед принял законопроект о поправках к Конституции

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта принял законопроект о поправках к Конституции, который ранее одобрила Госдума. В частности, в документе присутствует упоминание Бога, изменяется круг полномочий парламента, запрещается отчуждение территории России и устанавливается статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют главе государства вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году.





В законопроекте прописаны порядок общероссийского голосования и процедура вступления закона в силу. Брак в документе определяется как союз мужчины и женщины, а также закрепляются социальная ориентированность экономики страны и приоритет Основного закона над международным правом. Всего законопроект содержит почти 400 поправок, 175 были ранее отклонены.





За законопроект отдали голоса 160 парламентариев, один проголосовал против, трое воздержались.