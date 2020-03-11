Совфед принял законопроект о поправках к Конституции

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта принял законопроект о поправках к Конституции, который ранее одобрила Госдума. В частности, в документе присутствует упоминание Бога, изменяется круг полномочий парламента, запрещается отчуждение территории России и устанавливается статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют главе государства вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году.
В законопроекте прописаны порядок общероссийского голосования и процедура вступления закона в силу. Брак в документе определяется как союз мужчины и женщины, а также закрепляются социальная ориентированность экономики страны и приоритет Основного закона над международным правом. Всего законопроект содержит почти 400 поправок, 175 были ранее отклонены.
За законопроект отдали голоса 160 парламентариев, один проголосовал против, трое воздержались.
После того как документ будет подписан российским лидером Владимиром Путиным, который внес проект закона, его должны будут одобрить не менее двух третей региональных парламентов. Если он будет поддержан, то 22 апреля состоится всероссийское голосование по поправкам, а сам день будет объявлен выходным.
Ранее 11 марта Госдума приняла в третьем, заключительном чтении, законопроект о поправках к Конституции. Документ поддержали 383 депутата, 43 парламентария (фракция КПРФ) воздержались, против не проголосовал никто. Совфед одобрил законопроект всего через несколько часов после того, как его приняли в Думе.
20 января Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Депутаты на пленарном заседании 23 января одобрили проект в первом чтении. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложила президенту России провести голосование 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы, отметив, что поправки к Основному закону страны должны вступить в силу сразу после подведения итогов голосования. Член рабочей группы депутат Госдумы Павел Крашенинников уточнил, что 22 апреля в России будет оплачиваемым выходным.
Поправки к Конституции с момента ее принятия 12 декабря 1993 года вносились три раза. В декабре 2008 года изменились сроки полномочий президента РФ и депутатов Госдумы. Ранее они составляли четыре года, а теперь глава государства избирается на шесть лет, депутаты Госдумы — на пять лет. В феврале 2014-го были внесены поправки об объединении Верховного и Высшего арбитражного судов, а в июле того же года у президента появилась возможность назначать 10% членов Совфеда (17 сенаторов).