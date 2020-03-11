Депутаты-единороссы Красносельского округа Москвы выступили против Яшина

Двое единороссов, входящих в совет депутатов муниципального округа Красносельский в Москве, раскритиковали оппозиционного мундепа Илью Яшина, выступившего от имени всего совета против внесения поправки к Конституции, позволяющей обнулить президентские сроки. Яшина поддержали лишь шестеро его соратников в совете. Секретарь московского отделения единороссов Андрей Метельский убежден, что несистемная оппозиция «в лице Яшина в очередной раз решила хайпануть, воспользовавшись своим служебным положением». Совет мундепов — не место для призыва к несанкционированными беспорядкам, подчеркнул он.





Заявление Яшина не поддержали муниципальные депутаты — единороссы Алевтина Базеева и Ольга Шолохова; Светлана Караева заболела и не пришла на голосование. Базеева пояснила, что голосовала против предложения Яшина, потому что «в настоящее время другого президента [на посту] не видит», кроме Владимира Путина: «Яшин такое предложение дал, подготовил проект решения, семь депутатов от «Солидарности» голосовали за, мы двое из «Единой России» голосовали против».





Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский считает, что Илья Яшин, выступая с заявлением против поправок, ставит во главу угла лишь свои личные интересы. «Владимир Путин очень четко и понятно объяснил и прояснил ситуацию с поправками к Конституции. Однако несистемная оппозиция в лице Ильи Яшина в очередной раз решила хайпануть, воспользовавшись своим служебным положением», — заявил Daily Storm представитель партии.





Метельский обратил внимание, что оппозиционеры стали применять в своей работе «административный ресурс», в котором ранее сами упрекали «Единую Россию». «Давить большинством против закона — изначально провальный путь. Вопросов не остается, что будет, когда такие яшины придут к власти и начнут орудовать в государстве, — призывы к беззаконию и люстрации», — убежден единоросс.





Муниципальный депутат от движения «Солидарность» Илья Мищенко пояснил Daily Storm, почему поддержал Яшина и выступил против поправки, позволяющей обнулить президентские сроки: «У нас Конституция изначально всегда предполагала, что один человек занимает максимум два срока на посту президента. <...> Сейчас опять эти манипуляции».





По его словам, за этими поправками стоит только одна цель — «задержаться во власти максимально долго», что не может вызывать ничего, кроме неприятия, «потому что это подрыв основ конституционного строя».





В заявлении Совета депутатов муниципального округа Красносельский говорится о «категорическом несогласии с переписыванием Основного закона страны ради личных амбиций В.В. Путина, не желающего покидать свой пост». Депутаты заявили, что поправка противоречит интересам российского общества, и призвали россиян «использовать все легальные формы протеста, чтобы защитить основы конституционного строя и предотвратить узурпацию власти». Также они потребовали от судей Конституционного суда России «проявить верность присяге и не допустить искажения как буквы, так и духа Основного закона».





На выборах в сентябре 2017 года шесть депутатских мандатов получили соратники Яшина, все семеро вместе с ним — представители движения «Солидарность». В меньшинстве в округе единороссы — у них только три кресла муниципальных депутатов. «Полный разгром единороссов», — писал по итогам выборов Яшин.





В 2019 году Яшин участвовал в выборах в Мосгордуму, но избирком отказался его регистрировать, заявив о превышении числа бракованных подписных листов (более 10%). Бывший помощник главы Красносельского округа Ильи Яшина Михаил Конев обвинял своего начальника в использовании админресурса. По словам Конева, Яшин на официальном сайте совета депутатов продвигал свою политическую программу на выборах в Мосгордуму, писали СМИ .



