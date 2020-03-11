В Чехии назвали паникой слова Меркель о массовом заражении коронавирусом в ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не менее 60-70% жителей страны могут заразиться коронавирусом нового типа (COVID-19), если в ближайшее время не будет разработана вакцина. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что слова Меркель могут вызвать панику среди населения.





«Не хочу комментировать ситуацию [с коронавирусом] в Германии, хотя я и думаю, что такие заявления вызывают панику. Мы [в Чехии] приняли решительные меры, чтобы даже не было и речи о возможности столь темных сценариев», — сказал Бабиш.





Ранее канцлер ФРГ заявила, что в случае отсутствия вакцины около 60-70% населения могут заболеть COVID-19. «Нужно понимать, что раз вирус уже тут и пока у населения против него нет иммунитета, нет прививок, нет терапии, то процент инфицированного населения будет высоким — эксперты говорят о 60-70%», — сообщила Меркель.





Она отметила, что для пенсионеров, а также для тех, у кого есть проблемы со здоровьем, наиболее высока вероятность заразиться коронавирусом нового типа.





Меркель заверила, что власти страны защитят экономику. Канцлер пояснила, что под этими словами имеются в виду расходы на здравоохранение и обязательства предоставить средства компаниям, чье положение ухудшилось из-за распространения инфекции.





«Мы находимся в такой ситуации, когда не знаем многого, и к тому, чего мы не знаем, мы должны отнестись серьезно», — указала Меркель.





На 11 марта на территории ФРГ зарегистрировано 1296 случаев заражения инфекцией. Два человека (пожилого возраста) скончались. Ранее из-за коронавируса в Берлине до апреля отменили все мероприятия, в которых могут принять участие более 1000 человек. Запрет касается в том числе футбольных матчей, которые будут проходить при пустых трибунах.





﻿По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 778 подтвержденных случаев заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили у 24 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 117 769 человек.





﻿По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлены 32 778 инфицированных, за сутки подтверждены 4105 новых случаев. Всего носители инфекции обнаружены в 109 странах (плюс пять за сутки). Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире, по данным SCMP, превысило 65,8 тысячи человек. Во всем мире от нее умерли 4293 человека.