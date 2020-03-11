В Чехии назвали паникой слова Меркель о массовом заражении коронавирусом в ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не менее 60-70% жителей страны могут заразиться коронавирусом нового типа (COVID-19), если в ближайшее время не будет разработана вакцина. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что слова Меркель могут вызвать панику среди населения.
«Не хочу комментировать ситуацию [с коронавирусом] в Германии, хотя я и думаю, что такие заявления вызывают панику. Мы [в Чехии] приняли решительные меры, чтобы даже не было и речи о возможности столь темных сценариев», — сказал Бабиш.
Ранее канцлер ФРГ заявила, что в случае отсутствия вакцины около 60-70% населения могут заболеть COVID-19. «Нужно понимать, что раз вирус уже тут и пока у населения против него нет иммунитета, нет прививок, нет терапии, то процент инфицированного населения будет высоким — эксперты говорят о 60-70%», — сообщила Меркель.
Она отметила, что для пенсионеров, а также для тех, у кого есть проблемы со здоровьем, наиболее высока вероятность заразиться коронавирусом нового типа.
Меркель заверила, что власти страны защитят экономику. Канцлер пояснила, что под этими словами имеются в виду расходы на здравоохранение и обязательства предоставить средства компаниям, чье положение ухудшилось из-за распространения инфекции.
«Мы находимся в такой ситуации, когда не знаем многого, и к тому, чего мы не знаем, мы должны отнестись серьезно», — указала Меркель.
На 11 марта на территории ФРГ зарегистрировано 1296 случаев заражения инфекцией. Два человека (пожилого возраста) скончались. Ранее из-за коронавируса в Берлине до апреля отменили все мероприятия, в которых могут принять участие более 1000 человек. Запрет касается в том числе футбольных матчей, которые будут проходить при пустых трибунах.
По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 778 подтвержденных случаев заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили у 24 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 117 769 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлены 32 778 инфицированных, за сутки подтверждены 4105 новых случаев. Всего носители инфекции обнаружены в 109 странах (плюс пять за сутки). Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире, по данным SCMP, превысило 65,8 тысячи человек. Во всем мире от нее умерли 4293 человека.