Экипаж рейса Иркутск — Москва отказался менять курс после сообщения о минировании

Неизвестный сообщил, что на борту лайнера, следующего из Иркутска в Шереметьево, находится взрывное устройство. Несмотря на угрозу, экипаж решил не менять курс и не запрашивать экстренную посадку.





«Неизвестные сообщили о «минировании» самолета рейсом Иркутск — Москва, на борту которого находятся 155 человек, включая семерых членов экипажа. Самолет должен приземлиться в Шереметьево в 21:00 мск», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах. По его словам, экипаж намерен совершить посадку в аэропорту назначения.





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