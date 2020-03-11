РПЦ решила дезинфицировать оклады икон и использовать одноразовые стаканчики для причастия

Священный синод РПЦ призвал приходы и монастыри к неукоснительному соблюдению санитарно-гигиенических мер в рамках борьбы с коронавирусом нового типа. В частности, священнослужители, которые несут службу в регионах с тяжелой эпидемиологической обстановкой, должны пользоваться одноразовыми стаканчиками для причастия и дезинфицировать кивоты (особых шкафчиков для икон) после прихожан.
«Священный синод считает важным... неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер... на приходах и в монастырях... в том числе более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использование одноразовых стаканчиков для запивки», — сообщается на сайте РПЦ.
Документ был принят на заседании Священного синода 11 марта. В нем указывается, что в случае распространения заболевания в том или ином регионе руководство монастырей и приходов может «по согласованию со Священноначалием применить дополнительные профилактические меры».
Кроме того, Священный синод напомнил, что не следует «поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции».
«Недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих», — заявили в РПЦ.
По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 778 подтвержденных случаев заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили у 24 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 117 769 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлены 32 778 инфицированных, за сутки подтверждены 4105 новых случаев. Всего носители инфекции обнаружены в 109 странах (плюс пять за сутки). Во всем мире число выздоровевших от коронавируса, по данным SCMP, превысило 65,8 тысячи человек. Всего от него умерли 4293 человека.