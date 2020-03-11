РПЦ решила дезинфицировать оклады икон и использовать одноразовые стаканчики для причастия

Священный синод РПЦ призвал приходы и монастыри к неукоснительному соблюдению санитарно-гигиенических мер в рамках борьбы с коронавирусом нового типа. В частности, священнослужители, которые несут службу в регионах с тяжелой эпидемиологической обстановкой, должны пользоваться одноразовыми стаканчиками для причастия и дезинфицировать кивоты (особых шкафчиков для икон) после прихожан.





«Священный синод считает важным... неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер... на приходах и в монастырях... в том числе более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использование одноразовых стаканчиков для запивки», — сообщается на сайте РПЦ.





Документ был принят на заседании Священного синода 11 марта. В нем указывается, что в случае распространения заболевания в том или ином регионе руководство монастырей и приходов может «по согласованию со Священноначалием применить дополнительные профилактические меры».





Кроме того, Священный синод напомнил, что не следует «поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции».





«Недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих», — заявили в РПЦ.