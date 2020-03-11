«Люди с карандашом пройдутся»: Володин пожурил депутатов — противников поправок к Конституции

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты, недовольные поправками к Конституции, впоследствии могут столкнуться с претензиями со стороны своих избирателей. Он также призвал парламентариев сосредоточиться на работе, включая реализацию изменений в Основном законе страны, а не думать о выборах раньше времени.
Спикер Госдумы подчеркнул: в законопроекте ведется речь о гарантиях того, что зарплата будет не ниже прожиточного минимума, о защите института брака, культуры и русского языка. Поэтому, по мнению Володина, парламентариям необходимо учитывать важность затрагиваемых вопросов.
«Те, кто не голосует за такие предложения, должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и посмотрят фамилии тех, кто не поддержал эти и другие нормы», — отметил Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он также выразил мнение, что депутатам необходимо «максимально объединиться вокруг» принятого законопроекта о поправках к Конституции. По словам Володина, парламентариям также нужно «вынести на обсуждение граждан те предложения, которые на протяжении двух месяцев обсуждались».
«Понятно, что придет время выборов — будем говорить про выборы. Но у нас с вами сейчас серьезная работа, мы свой график планируем таким образом, чтобы депутаты имели возможность перед днем голосования на протяжении недели быть в регионах и как раз вот эти положения, за которые мы проголосовали, обсуждать с гражданами. Если хотите — убеждать, отстаивать нашу точку зрения», — добавил Володин.
11 марта 2020 года Госдума в третьем, заключительном чтении приняла закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», в соответствии с которым в Конституцию вносятся изменения. Документ поддержали 383 депутата, 43 парламентария (фракция КПРФ) воздержались, против не проголосовал никто. В этот же день Совет Федерации принял одобренный Госдумой законопроект о поправках к Конституции РФ. За него проголосовали 160 парламентариев, один был против, трое воздержались.
Законопроект предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году. Кроме того, в документе присутствует упоминание Бога, изменяется круг полномочий парламента, запрещается отчуждение территории РФ и устанавливается статус русского языка.
Также в законопроекте прописаны порядок общероссийского голосования и процедура вступления закона в силу. Брак в документе определяется как союз мужчины и женщины, а также закрепляются социальная ориентированность экономики страны и приоритет Основного закона над международным правом. В законопроекте всего содержится почти 400 поправок, 175 ранее были отклонены.
После подписания документа главой государства Владимиром Путиным, его должны будут одобрить не менее двух третей региональных парламентов. Если он будет поддержан, 22 апреля пройдет всероссийское голосование по поправкам. Сам день объявят выходным. В Центризбиркоме рассказали, что на подготовку общероссийского голосования выделено 14,8 миллиарда рублей.
10 марта на пленарной сессии депутат от «Единой России Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки для действующего главы государства. Соответствующую поправку Терешкова внесла на рассмотрение нижней палаты. Путин поддержал инициативу Терешковой, но с оговоркой, что ее должен одобрить Конституционный суд. При этом Володин указал указал на важность поправки Терешковой.
«Поэтому, когда мы говорим о внесенных изменениях, они не только оправданны, исходя из сегодняшнего дня, потому что противостоят вызовам и укрепляют нашу страну, они закладывают перспективу развития страны, стратегию, если хотите, — резюмировал спикер Госдумы. — Эта Конституция не на год и не на два, об этом сказал президент, эта конституция, внесенные изменения, на ближайшие 50 лет. Это то, что должно улучшить жизнь граждан и гарантировать их права».
20 января Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Депутаты на пленарном заседании 23 января одобрили проект в первом чтении. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложила президенту России провести голосование 22 апреля. Путин согласился с инициативой и заявил, что поправки к Основному закону страны должны вступить в силу сразу после подведения итогов голосования.
Поправки в Конституцию с момента ее принятия 12 декабря 1993 года вносились три раза. В декабре 2008 года изменились сроки полномочий президента РФ и депутатов Госдумы. Ранее они составляли четыре года, а теперь глава государства избирается на шесть лет, депутаты Госдумы — на пять лет. В феврале 2014-го были внесены поправки об объединении Верховного и Высшего арбитражного судов, а в июле того же года у президента появилась возможность назначать 10% членов Совета федерации (17 сенаторов).