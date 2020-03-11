«Люди с карандашом пройдутся»: Володин пожурил депутатов — противников поправок к Конституции

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты, недовольные поправками к Конституции, впоследствии могут столкнуться с претензиями со стороны своих избирателей. Он также призвал парламентариев сосредоточиться на работе, включая реализацию изменений в Основном законе страны, а не думать о выборах раньше времени.





Спикер Госдумы подчеркнул: в законопроекте ведется речь о гарантиях того, что зарплата будет не ниже прожиточного минимума, о защите института брака, культуры и русского языка. Поэтому, по мнению Володина, парламентариям необходимо учитывать важность затрагиваемых вопросов.





«Те, кто не голосует за такие предложения, должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и посмотрят фамилии тех, кто не поддержал эти и другие нормы», — отметил Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.





Он также выразил мнение, что депутатам необходимо «максимально объединиться вокруг» принятого законопроекта о поправках к Конституции. По словам Володина, парламентариям также нужно «вынести на обсуждение граждан те предложения, которые на протяжении двух месяцев обсуждались».





«Понятно, что придет время выборов — будем говорить про выборы. Но у нас с вами сейчас серьезная работа, мы свой график планируем таким образом, чтобы депутаты имели возможность перед днем голосования на протяжении недели быть в регионах и как раз вот эти положения, за которые мы проголосовали, обсуждать с гражданами. Если хотите — убеждать, отстаивать нашу точку зрения», — добавил Володин.





11 марта 2020 года Госдума в третьем, заключительном чтении приняла закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», в соответствии с которым в Конституцию вносятся изменения. Документ поддержали 383 депутата, 43 парламентария (фракция КПРФ) воздержались, против не проголосовал никто. В этот же день Совет Федерации принял одобренный Госдумой законопроект о поправках к Конституции РФ. За него проголосовали 160 парламентариев, один был против, трое воздержались.