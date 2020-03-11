Голливудского продюсера Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Верховный суд штата Нью-Йорк приговорил продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, к 23 годам тюрьмы. В феврале суд присяжных признал его виновным в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Хейли и изнасиловании актрисы Джессики Манн.





Кинодеятель прибыл в зал заседания в наручниках и инвалидном кресле, ранее он перенес операцию по стентированию сосудов сердца.





«По первому пункту обвинения [делу Хейли] вы приговариваетесь к 20 годам, по второму [делу Манн] — к трем годам тюрьмы», — объявил судья.





Как сообщает The New York Times, 67-летнему продюсеру грозило от пяти до 29 лет тюрьмы. 9 марта адвокаты Вайнштейна попросили суд о минимальном сроке для своего подзащитного — пяти годах лишения свободы. По их словам, продюсер занимался благотворительностью. Они напомнили, что ему постоянно угрожает общественность.





«Мистер Вайнштейн не может выйти на улицу без угрозы публичного осуждения. Он потерял все способы к тому, чтобы зарабатывать на жизнь. Проще говоря, его падение с вершин было грандиозным, не имеющим прецедентов в эпоху социальных медиа», — говорится в обращении адвокатов Вайнштейна.





24 февраля суд присяжных в Нью-Йорке (семь женщин и пять мужчин) признал Харви Вайнштейна виновным по двум пунктам обвинения из пяти: изнасилование Джессики Манн в 2013 году и принуждение Мими (Мириам) Хейли к оральному сексу в 2006 году.





Харви Вайнштейн и его брат Боб до зарождения движения #MeToo являлись одними из самых влиятельных продюсеров в кинобизнесе. В частности, при их участии вышли почти все фильмы режиссера Квентина Тарантино, а также «Крик», «Английский пациент», франшиза «Властелин колец», «Авиатор», «Чтец» и другие картины.





В октябре 2017 года на продюсера подали в суд более 80 женщин, которые обвинили его в приставаниях и изнасиловании. В их числе были актрисы Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Кара Делевинь. Вскоре Харви Вайнштейн был уволен из собственной компании, которая позже была продана.





По сведениям The New York Times, кинодеятель на протяжении 30 лет склонял к сексу молодых актрис и помощниц, обещая карьерное продвижение. Обвинения против продюсера легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo. Сам он отрицал все обвинения.