Россия ограничивает авиасообщение с ФРГ, Францией и Испанией

Россия с 13 марта временно приостанавливает почти все полеты в Германию, Испанию и Францию в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Вместе с тем останутся прямые рейсы из Шереметьево в Берлин, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Мадрид, Барселону, Рим и Париж.





Как сообщается на сайте АТОР (Ассоциация туроператоров России), согласно требованию Росавиации, с 13 марта по 30 апреля будут выполняться только рейсы из Москвы в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне; из Санкт-Петербурга — в Париж, Барселону, Мюнхен, Берлин; из Казани — во Франкфурт-на-Майне.





«Что касается Тенерифе [Испания], в связи с большим числом российских граждан, находящихся сейчас там, выполнение рейсов будет продолжено в период с 13 до 20 марта на чартерной основе только для возвращения пассажиров в первоначальный пункт перевозки», — отмечает пресс-служба АТОР.





Ранее Россия ввела ограничение авиасообщения с КНР, Южной Кореей и Ираном. Кроме того, многие отечественные и зарубежные авиакомпании отменили свои рейсы в Италию, где наблюдается наиболее быстрое распространение инфекции среди всех европейских стран.





Кроме того, «Интерфакс» со ссылкой на российских туроператоров сообщил, что туристы массово отказываются от туров в Израиль из-за обязательного двухнедельного карантина для всех въезжающих в страну людей, начиная с 12 марта.





На сайте «Аэрофлота» указано, что с 13 марта по 30 апреля будут приостановлены полеты из России в испанские города Аликанте, Валенсия, Малага, Тенерифе и Пальма-де-Майорка, французские Марсель, Лион и Ниццу, немецкие Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт.





По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 778 подтвержденных случаев заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили у 24 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 117 769 человек.





По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлены 32 778 инфицированных, за сутки подтверждены 4105 новых случаев. Всего носители инфекции обнаружены в 109 странах (плюс пять за сутки). Во всем мире число выздоровевших от коронавируса, по данным SCMP, превысило 65,8 тысячи человек. Всего от него умерли 4293 человека.