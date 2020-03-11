В ЦК КПРФ пообещали провести беседу с Мархаевым, проголосовавшим против поправок к Конституции

Руководители компартии проведут беседу с сенатором-коммунистом Вячеславом Мархаевым, проголосовавшим против поправок к Конституции. Об этом Daily Storm заявил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. 11 марта Мархаев оказался единственным в верхней палате парламента, кто проголосовал против утвержденного Госдумой законопроекта. Все коммунисты в нижней палате воздержалась при голосовании. Афонин предположил, что его соратник по партии мог проголосовать неосознанно, но это не освобождает Мархаева от соблюдения партийной дисциплины. Ранее сам Мархаев в беседе с Daily Storm отказался называть причину своего демарша.
«Мархаев — взрослый человек, прошедший большую жизненную школу, служивший в спецподразделении, полковник, кавалер орденов. Но позиции едины для всех, — сказал Афонин. — С чем связано его такое голосование — вызывает вопрос. Но я уверен: это единичный случай. <...> Решения вышестоящих партийных органов должны претворяться в жизнь! Это рабочий момент, они со всеми случаются. Но разговор с Мархаевым обязательно проведем!»
Афонин предположил, что Мархаев мог проголосовать «сердцем»: «Вячеслав Михалыч при своем голосовании исходил все-таки больше не из понимания, что ельцинскую Конституцию надо менять, а эмоциональный сказался фактор. Он связан с тем, что растет недовольство в обществе».
Член ЦК также объяснил, почему вся фракция накануне не голосовала против поправок, а только воздержалась, несмотря на то что до этого коммунисты активно критиковали многие предложения, вошедшие в итоговый вариант законопроекта. «Голосовать против поправок в эту Конституцию, которые серьезно меняют ее суть, мы не можем. С другой стороны, фракция воздержалась, потому что не все наши ключевые предложения по национализации, возврату пенсионного возраста не вошли», — объяснил Афонин.
Ранее Мархаев заявил «Фонтанке», что голосовал осознанно: «Да, я голосовал против. Голосовал осознанно. За свою карьеру не боюсь. Дальше без комментариев».
11 марта Госдума в третьем, заключительном чтении приняла законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», в соответствии с которым в Конституцию вносятся изменения. Документ поддержали 383 депутата, 43 парламентария воздержались.
Через несколько часов после решения Госдумы Совет Федерации на пленарном заседании принял законопроект о поправках к Конституции. За него отдали голоса 160 парламентариев, один проголосовал против, трое воздержались. Сенатором, выступившим против инициативы, предложенной главой государства, оказался представитель правительства Иркутской области Вячеслав Мархаев.
В итоговый вариант законопроекта вошли, в частности, положения, касающиеся президентских сроков. Так, согласно тексту одной их поправок, действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году. Кроме того, в документе присутствует упоминание Бога, изменяется круг полномочий парламента, запрещается отчуждение территории РФ и устанавливается статус русского языка.
После подписания документа главой государства Владимиром Путиным его должны будут одобрить не менее двух третей региональных парламентов. Затем 22 апреля пройдет всероссийское голосование по поправкам.