В ЦК КПРФ пообещали провести беседу с Мархаевым, проголосовавшим против поправок к Конституции

Руководители компартии проведут беседу с сенатором-коммунистом Вячеславом Мархаевым, проголосовавшим против поправок к Конституции. Об этом Daily Storm заявил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. 11 марта Мархаев оказался единственным в верхней палате парламента, кто проголосовал против утвержденного Госдумой законопроекта. Все коммунисты в нижней палате воздержалась при голосовании. Афонин предположил, что его соратник по партии мог проголосовать неосознанно, но это не освобождает Мархаева от соблюдения партийной дисциплины. Ранее сам Мархаев в беседе с Daily Storm отказался называть причину своего демарша.





«Мархаев — взрослый человек, прошедший большую жизненную школу, служивший в спецподразделении, полковник, кавалер орденов. Но позиции едины для всех, — сказал Афонин. — С чем связано его такое голосование — вызывает вопрос. Но я уверен: это единичный случай. <...> Решения вышестоящих партийных органов должны претворяться в жизнь! Это рабочий момент, они со всеми случаются. Но разговор с Мархаевым обязательно проведем!»





Афонин предположил, что Мархаев мог проголосовать «сердцем»: «Вячеслав Михалыч при своем голосовании исходил все-таки больше не из понимания, что ельцинскую Конституцию надо менять, а эмоциональный сказался фактор. Он связан с тем, что растет недовольство в обществе».





Член ЦК также объяснил, почему вся фракция накануне не голосовала против поправок, а только воздержалась, несмотря на то что до этого коммунисты активно критиковали многие предложения, вошедшие в итоговый вариант законопроекта. «Голосовать против поправок в эту Конституцию, которые серьезно меняют ее суть, мы не можем. С другой стороны, фракция воздержалась, потому что не все наши ключевые предложения по национализации, возврату пенсионного возраста не вошли», — объяснил Афонин.





Ранее Мархаев заявил «Фонтанке», что голосовал осознанно: «Да, я голосовал против. Голосовал осознанно. За свою карьеру не боюсь. Дальше без комментариев».