Госдума рассмотрит законопроект о наказании за уничтожение памятников воинам

Госдума 18 марта рассмотрит внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение воинских памятников, обелисков и захоронений. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Максимальное наказание, которое предлагается инициативой — штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.





«Совет Думы принял к рассмотрению внесенный президентом [России] законопроект об уголовной ответственности за повреждение воинских памятников и захоронений. В первом чтении Госдума рассмотрит его 18 марта», — сообщил журналистам Володин.





«Разрушение воинских захоронений, повреждение памятников и обелисков, установленных в память о Великой Отечественной войне, — вандализм, которому нет оправдания... Защитить тех, кто сам уже не может за себя постоять, — очень важно, мы обязаны это сделать», — отметил председатель нижней палаты парламента.





Володин напомнил, что ранее принятый Госдумой и Совфедом законопроект о поправках к Конституции содержит положение, где указывается, что страна должна чтить память защитников Отечества и обеспечивать защиту исторической правды.





«Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — добавил он.





7 марта российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских памятников, стел, обелисков и захоронений.





В частности, глава государства предложил наказывать за вандализм в отношении мемориальных объектов, связанных с защитниками Отечества или посвященных дням воинской славы страны. Уголовная ответственность будет распространяться не только на территории России, но и за ее пределами.





В законопроекте предусмотрено следующее наказание за уничтожение или повреждение памятников воинам: штраф в размере до трех миллионов рублей (или в размере зарплаты сроком до трех лет), либо принудительные работы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.





В случае, если вандалы действовали в составе организованной группы или уничтожали памятники, посвященные борьбе с фашизмом, штраф возрастет до пяти миллионов рублей, а срок принудительных работ или лишения свободы — до пяти лет.





В настоящее время правонарушения в отношении памятников воинам чаще всего подпадают под статью о вандализме (214 УК РФ), или надругательство над местами захоронения умерших (244 УК РФ). Наказание за вандализм — штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы или лишение свободы на срок до одного года. В составе организованной группы — принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.





Надругательство над местами захоронения умерших карается штрафом до 40 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до одного года или арестом до трех месяцев. В составе организованной группы — ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.