В Минобороны подтвердили гибель российского военного в ДТП в Сирии

В Сирии российский военный автомобиль попал в ДТП, в результате аварии погиб один военнослужащий-контрактник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Причиной аварии могла стать техническая неисправность.





Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на российское военное ведомство, 11 марта грузовик «Урал-4320» авиабазы Хмеймим ехал в составе колонны по дороге Аль-Кадмус-Банияс. Автомобиль во время движения съехал в кювет, столкнувшись с «придорожной постройкой», в результате чего погиб российский контрактник, который находился в кабине машины.





В Минобороны РФ заявили, что причиной аварии могла стать техническая неисправность автомобиля.





Агентство САНА со ссылкой на главу полиции Тартуса (второй по величине портовый город в Сирии) сообщило , что в результате ДТП погибли российский военный и две жительницы республики. Еще семь человек пострадали, включая двух российских военнослужащих. Агентство отмечает, что российский грузовик столкнулся с микроавтобусом, а причиной аварии могла стать высокая скорость или неисправность военного автомобиля.





25 декабря 2019 года стало известно, что военнослужащий-контрактник погиб в Кандалакшском районе Мурманской области. Он получил смертельное ранение во время учений, в которых участвовала его часть. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с оружием.





21 января 2019 года трое российских военнослужащих погибли в горах Абхазии при падении бронетранспортера БТР-80 в ущелье. Еще двое военных получили травмы. Бронемашина двигалась с горного полигона и съехала в пропасть с узкой дороги, упав с высоты около 40 метров. Рассматривались две версии причины трагедии: техническая неисправность и ошибка водителя — 22-летнего солдата срочной службы.