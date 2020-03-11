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Lindemann объявил о дополнительном концерте в России из-за режима карантина
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Lindemann объявил о дополнительном концерте в России из-за режима карантина

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин из-за коронавируса запретил в городе массовые мероприятия с участием более 5 000 человек

Группа Lindemann 15 марта даст в Москве два концерта вместо одного. Это связано с запретом мэра Москвы Сергея Собянина на проведение публичных мероприятий с участием более пяти тысяч человек. Концерты пройдут в 15:00 и 19:00. Лидер коллектива Тилль Линдеманн согласился с этим решением.


«Компания Volkov PRO и группа Lindemann нашли решение: концерты пройдут два раза 15.03: в 15:00 и 19:00. Все зрители, купившие билеты, смогут посетить один из концертов», — рассказали журналистам организаторы.


Кроме того, количество зрителей на каждом из мероприятий не будет превышать пяти тысяч человек. Те, кто посетит концерт в 15:00, получит бесплатное повышение категории билета.


Сам Линдеманн, который также является вокалистом известного коллектива Rammstein, согласился с решением организаторов концерта. Те в ответ поблагодарили музыкантов за понимание.


Запланированный на 14 марта концерт рейв-группы Scooter пройдет как обычно, организаторы просто решили ограничить количество билетов. Российский исполнитель Элджей в связи с запретом перенес свое выступление на 27 марта.


﻿Группа Lindemann  сольный проект вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна при участии шведского мультиинструменталиста, лидера дэт-металл группы Hypocrisy и кибер-индустриального проекта Pain Петера Тэгтгрена. В марте стартует тур группы по России, организованный в поддержку выхода нового альбома F&M.


10 марта Собянин сообщил, что в Москве до 10 апреля запрещены все массовые мероприятия, где планируется участие более 5000 человек. По его словам, эти меры связаны с профилактикой распространения коронавируса нового типа.


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#коронавирус #rammstein #москва #собянин
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