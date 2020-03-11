Lindemann объявил о дополнительном концерте в России из-за режима карантина

Группа Lindemann 15 марта даст в Москве два концерта вместо одного. Это связано с запретом мэра Москвы Сергея Собянина на проведение публичных мероприятий с участием более пяти тысяч человек. Концерты пройдут в 15:00 и 19:00. Лидер коллектива Тилль Линдеманн согласился с этим решением.





«Компания Volkov PRO и группа Lindemann нашли решение: концерты пройдут два раза 15.03: в 15:00 и 19:00. Все зрители, купившие билеты, смогут посетить один из концертов», — рассказали журналистам организаторы.





Кроме того, количество зрителей на каждом из мероприятий не будет превышать пяти тысяч человек. Те, кто посетит концерт в 15:00, получит бесплатное повышение категории билета.





Сам Линдеманн, который также является вокалистом известного коллектива Rammstein, согласился с решением организаторов концерта. Те в ответ поблагодарили музыкантов за понимание.





Запланированный на 14 марта концерт рейв-группы Scooter пройдет как обычно, организаторы просто решили ограничить количество билетов. Российский исполнитель Элджей в связи с запретом перенес свое выступление на 27 марта.





﻿Группа Lindemann — сольный проект вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна при участии шведского мультиинструменталиста, лидера дэт-металл группы Hypocrisy и кибер-индустриального проекта Pain Петера Тэгтгрена. В марте стартует тур группы по России, организованный в поддержку выхода нового альбома F&M.



