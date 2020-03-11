ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве сообщил, что текущая ситуация с коронавирусом нового типа может быть «охарактеризована как пандемия». Согласно данным организации, на текущий момент заболевание затронуло 114 стран, количество зараженных превысило 118 тысяч человек, а более четырех тысяч человек скончались.





«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится», — сказал Гебрейесус.





Он подчеркнул, что использование слова «пандемия» не должно употребляться неправильно, потому что это может «вызвать необоснованный страх и неоправданное признание того, что борьба окончена».





«Мы никогда прежде не наблюдали, чтобы коронавирус вызывал пандемию. Но мы и видели, что в то же время пандемию можно контролировать», — добавил Гебрейесус. Он также призвал страны неустанно принимать срочные и усиленные меры в рамках борьбы с заболеванием.





В ВОЗ также отметили, что большая часть зарегистрированных случаев заражения (более 90%) приходится на Китай и Южную Корею. Кроме того, в 81 стране распространение инфекции пока еще не зафиксировано.





Пандемией называют очень сильную эпидемию, которая распространяется по всей территории государства, а также ее соседей или многих стран мира.





Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов сообщил РБК, что объявление пандемии коронавируса не несет за собой каких-либо ограничений для людей, это формальность.





«Сначала это называют вспышкой, потом на определенной стадии распространения вируса переходит в понятие эпидемии. Эпидемия, которая распространилась на все континенты, уже называется пандемией», — пояснил он.





Чепурнов добавил, что в случае пандемии каждое государство действует по своему усмотрению, ВОЗ может давать в этом случае лишь рекомендации.





﻿По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 778 подтвержденных случаев заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили у 24 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 117 769 человек.





По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлены 32 778 инфицированных, за сутки подтверждены 4105 новых случаев. Всего носители инфекции обнаружены в 109 странах (плюс пять за сутки). Во всем мире число выздоровевших от коронавируса, по данным SCMP, превысило 65,8 тысячи человек. Всего от него умерли 4293 человека.