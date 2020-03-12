Предсказавший кризис 2008 года аналитик заявил о близком экономическом обвале

Аналитик Джесси Коломбо, который предсказал экономический кризис 2008 года, заявил о приближении мира к очередному обвалу рынков. По его мнению, в экономике сформировались финансовые «пузыри», которые должны вскоре лопнуть. К таким рынкам он ранее относил недвижимость в Европе, акции США и кредиты Китая. Коломбо подчеркнул, что новый кризис будет сильнее предыдущего, поскольку в мире значительно больше долгов, чем 12 лет назад.





«Мы уже на последних моментах цикла. Коронавирус по сути является последней каплей. Но мы уже неслись к рецессии еще до того, как кто-то вообще слышал о коронавирусе», — заявил Коломбо газете Independent.





По мнению аналитика, более 20 рынков в мировой экономике являются «пузырями» — товаром на них торгуют по ценам, значительно превышающим справедливую. Такие рынки рано или поздно «схлопываются», корректируя цену товара значительно ближе к норме. Коломбо относит к числу «раздутых» рынков европейскую недвижимость, акции США, доходы домохозяйств США, корпоративный долг, кредиты за счет заемных средств, студенческие займы и автокредиты в США, технологические стартапы и сланцы, а также кредитование в Китае.





Восстановление мировой экономики в последние 12 лет является иллюзией, не в последнюю очередь созданной раздуванием «пузырей», считает Коломбо. «Я полагаю, что сейчас они начнут лопаться. Хотя в 2008-м все было плохо, сейчас будет еще хуже — в мире больше 100 триллионов долларов новых долгов», — заключил аналитик.





Ранее о начале экономического кризиса заявил глава Минфина Эстонии Мартин Хельме. По его словам, в европейской экономике долговая нагрузка выше, чем в 2008 году, и этот «пузырь оглушительно лопнул». Хельме полагает, что резкое падение на мировых биржах негативно скажется на реальной жизни. При этом министр считает, что падение нефтяных котировок будет временным и цены вернутся к уровню 60-65 долларов за баррель в течение полугода.





Московская биржа на открытии 10 марта рухнула вниз, рубль значительно ослабел к доллару — 71,86 рубля (+4,8%) и к евро — 81,58 рубля (+5,25%). Акции Сбербанка начали торги падением на 13,1%, ВТБ — на 11,7%. Бумаги «Роснефти» в начале дня упали на 12,2%, Газпрома — на 12,8%, ЛУКОЙЛа — на 14%. К вечеру российские финансовые рынки отыграли часть падения.