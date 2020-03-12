«Не беспокойтесь»: Кадыров ответил на призыв Шевченко защитить жертв нападения в Чечне

Власти Чечни следят за расследованием по делу о нападении на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в Грозном, заявил глава региона Рамзан Кадыров в ответ на обращение журналиста Максима Шевченко. Он подчеркнул, что отправлением справедливости должны заниматься правоохранители. Также руководитель Чеченской Республики отметил, что инцидент с участием женщин был «поставлен с целью выставить ЧР в неприглядном свете».





«Об обращении Максима Шевченко. Любое происшествие расследуют и принимают меры правоохранительные органы. Подменять их не может никто. <...> Не беспокойтесь, мы внимательно следим за ситуацией, о которой вы рассуждаете. Подключены компетентные органы. Если факты противоправных действий юридически подтвердятся, дадут правовую оценку. В этом все могут быть уверены!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.





Глава региона выразил мнение, что Чечню «используют для самопиара» некоторые журналисты и правозащитники. «Граждане, у которых в своем городе или регионе тысячи проблем, едут в ЧР искать грязь, хотя ее нет. Обществу это, в конце-то концов, надоедает. В любом месте найдутся люди, которые, если их морально терроризируют, оскорбляют, предпримут радикальные ответные меры. Но не надо их осознанно провоцировать на незаконные поступки», — заявил он.





По словам Кадырова, инцидент с участием Милашиной и Дубровиной в Грозном «специально поставлен c целью выставить ЧР в неприглядном свете». «Названные вами адвокаты, а также, так именуемые правозащитники ничего не решают самостоятельно, в их руках ничего нет. Они всего лишь куклы, а кукловоды сидят на западе. Так что, Максим Леонардович, не переживайте за куклы», — сказал глава Чечни.