США на месяц закрыли границы для европейцев

«Чтобы предотвратить попадание в нашу страну новых заболевших, мы на 30 дней приостанавливаем все поездки из Европы в США. Новые правила вступают в силу в пятницу, в полночь. Эти запреты будут действовать не только в отношении невероятных объемов торговли и грузов, но и различных других вещей», — заявил Трамп.





Въехать в США нельзя будет людям, которые в последние две недели перед попыткой пересечения границы находились в следующих странах: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария. Исключением являются американцы, возвращающиеся домой — их подвергнут проверке, но в страну пустят.





По словам Трампа, администрация США рассматривает возможность отмены ограничений на въезд из КНР и Южной Кореи, поскольку эпидемия в этих странах идет на спад. «По мере того, как ситуация там улучшается, мы проведем переоценку ограничений, которые действуют [в их отношении] в настоящее время», — уточнил он.





Американский лидер подчеркнул, что Евросоюз не принял вовремя достаточных мер по борьбе с распространением болезни, из-за чего в Европе образовались очаги заболевания. Ограничения, принятые США, позволили ограничить масштаб заражения, заявил Трамп. «После принятия этих ранних и очень серьезных мер в Соединенных Штатах было значительно меньше случаев заражения вирусом, нежели сейчас имеется в Европе», — отметил он.





Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве сообщил, что текущая ситуация с коронавирусом нового типа может быть «охарактеризована как пандемия». В ВОЗ также отметили, что большая часть зарегистрированных случаев заражения (более 90%) приходится на Китай и Южную Корею. Кроме того, в 81 стране распространение инфекции пока еще не зафиксировано.





По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на 12 марта в стране зарегистрированы 80 796 подтвержденных случаев заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили у 18 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 126367 человек.





По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлены 45571 инфицированных. Всего носители инфекции обнаружены в 124 странах. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире, по данным SCMP, превысило 68,3 тысячи человек. Во всем мире от нее умерли 4633 человека.