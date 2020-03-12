Bloomberg: Кувейт, Ирак и ОАЭ вступили в «нефтяную войну»

Три ведущих члена Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Кувейт, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) присоединились к «нефтяной войне», снизив цены на сырье, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Багдад и Эль-Кувейт удешевили апрельские фьючерсы, Абу-Даби — уменьшила цены на февральские продажи. Также, по данным собеседников агентства, Ирак планирует нарастить экспорт нефти.





Ирак уменьшил стоимость нефти сорта Basrah Light с поставкой в апреле на пять долларов за баррель. Кувейт снизил цены для покупателей из Азии на шесть долларов за баррель, как ранее поступила и саудовская корпорация Saudi Aramco. ОАЭ, которые устанавливают цены задним числом, удешевили свои четыре сорта нефти на 1,63 доллара за баррель с февраля 2020 года.





Как заявил собеседник агентства, Иракская государственная компания по сбыту нефти, SOMO, планирует увеличить экспорт в апреле. По его данным, поставки будут увеличены почти на 10% — с 3,44 миллиона до 3,7 миллиона баррелей в сутки.





Официальный представитель Министерства нефти Ирака Асим Джихад в свою очередь заявил, что «ценовая война не отвечает интересам стран-производителей». По его словам, Багдад стремится достичь соглашения по стабилизации и восстановлению баланса на рынках.





9 марта цены на нефть на открытии торгов на международных биржах показали рекордное за 30 лет падение. Нефть сорта Brent в моменте теряла 27,3% стоимости (-12,53 доллара за баррель). Причиной для резкого изменения цен стал шаг саудовской нефтяной госкопорации Saudi Aramco. С апреля компания снизит стоимость на поставки сырья в США, а также в страны Северной Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии. Эр-Рияд пошел на такой шаг из-за того, что страны ОПЕК не смогли заключить сделку с Россией и другими производителями, не входящими в организацию, о крупнейшем снижении добычи нефти с 2008 года.





Глава Минэнерго Александр Новак, комментируя обвал на мировом нефтяном рынке 9 марта заявил, что ситуация находится под контролем и российская нефтяная отрасль обладает достаточными ресурсами и прочностью, чтобы выдержать давление конкурентов. Также министр добавил, что именно ОПЕК приняла решение нарастить добычу нефти и отменить соглашение по ее ограничению. Глава Минфина Антон Силуанов в свою очередь считает, что упавшие цены на нефть не помешают государству выполнить нацпроекты и социальные обязательства.