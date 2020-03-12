Для диалога Донбасса и Украины создадут новый консультативный совет

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе договорилась ввести новый консультативный совет по политическим вопросам, сообщается в Telegram-канале офиса президента Украины Владимира Зеленского. Участвовавший в переговорах ТКГ замглавы администрации президента России Дмитрий Козак ранее рассказал, что уже 25 марта стороны могут принять новый механизм диалога с участием стран «нормандского формата».





В сообщении офиса Заленского указано , что Трехсторонняя группа подписала решение о внедрении «Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германии по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате».





Дмитрий Козак рассказал, что 11 марта стороны предварительно согласовали новый механизм урегулирования. «[это будет] ...диалоговая площадка с участием сторон «нормандского формата», с участием сторон конфликта. Пока больше говорить не надо, нужно очень бережно относиться к этим договоренностям, для того чтобы они не сорвались. Мы очень надеемся, что они состоятся», — цитирует Козака РИА Новости.





Кроме того, замглавы администрации президента рассказал, что ТКГ договорилась о разведении сил в Донбассе и одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в населенных пунктах Золотое и Счастье. Также стороны обсуждали обмен пленными — по словам Козака, «есть надежда» договориться об обмене. «Мы договорились, что в течение недели окончательно этот список [лиц, подлежащих обмену] будет верифицирован, подтверждено желание каждого, его статус. Я очень надеюсь, что нам удастся до конца марта найти конкретные решения по обмену этими лицами», — добавил он.





Вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, в ответ на это Киев начал антитеррористическую операцию (АТО). В конце апреля 2018 года АТО была переименована в операцию объединенных сил (ООС) и перешла под контроль украинских силовиков. После смены формата операции конфликт в Донбассе резко обострился. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах Трехсторонней контактной группы, куда входят представители России, Украины и ОБСЕ, а также на саммитах в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция).